丟臉丟到大陸去！台男搭陸高鐵起糾紛　狂嗆乘客影片曝

記者張靖榕／綜合報導

影音社群平台近日廣傳一段影片，當中一名操著台灣口音的男子在中國大陸高鐵上，與其他人發生口角。其中一人質問「你台灣的啊？」男子情緒變得更加激動「台灣的怎麼了？台灣的怎麼了」得知原因後，看得台灣網友紛紛留言，「丟臉丟到大陸去」。

▲白衣男一對多，狂嗆聲。（圖／翻攝TikTok）

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TikTok一段1分01秒的影片中，穿著白衣、操著台灣口音的男子與3至4名男性在中國大陸高鐵上發生口角衝突。影片並未拍攝到衝突起因，不過其中一名穿襯衫的男子表示白衣男將腳放在前座椅背上，認為行為太過火，結果白衣男囂張回，「怎麼樣？干你什麼事？」

襯衫男接著表示白衣男「不遵守規則」，白衣男又繼續嗆，「我不遵守規則怎麼樣，你可以罵我喔？你可以罵我喔？」白衣男繼續囂張嗆其他人「你哪裡來的」、「你揍我啊」、「像你這種人在台灣早就被幹死了啦」。

襯衫男吃驚回應，「你說什麼？你是台灣的啊？台灣？就你這個渣X樣」，白衣男立刻對後方錄影者表示，「拍起來、拍起來」，瞬間眾人回頭看向攝影者，在襯衫男一句「你拍什麼」後，影片嘎然而止。

在抖音海外版TikTok上，不少台灣網友看完影片紛紛留言，「丟人丟到大陸去，就這樣地下了車要是這樣挑釁不被打才怪」、「這位兄弟還安全嗎」、「很期待後續發展」、「丟臉丟到大陸去」。也有網友仍持保留態度，「凡是有前因後果」、「實情比較重要，誰對錯都不知道。」