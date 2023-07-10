明天雨區擴大！午後「雷雨最劇烈」警戒區出爐　周末熱帶擾動發展

▲明天雨區擴大，午後中南部和各地山區有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(11日)水氣增加，雨區擴大，花東、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後西半部、各地山區將有雷陣雨，其中中南部和各地山區有局部較大雨勢；未來一周都有午後雷陣雨且將持續到周日(16日)。氣象局也指出，周末要留意熱帶擾動發展，是否成颱或強度、位置、路徑等不確定仍高。

中央氣象局預報員林定宜表示，今晚到明天台灣風向將從西南風轉東南風，其中今(10日)晚到明天(11日)清晨仍是偏南到西南風為主，明天清晨到上午中南部有零星短暫陣雨，其他為多雲到晴，中午過後，西半部和其他山區會出現局部短暫雷陣雨，各地山區和中南部有局部較大雨勢。

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周三到周五(12日~14日)，台灣環境以偏東風到東南風為主，林定宜表示，水氣將從台灣東方海面不定時移入，迎風面花東、恆春半島有不定時短暫陣雨，其他多雲到晴，中午過後，南部、大台北地區、各地山區有局部短暫雷陣雨；其中周三(12日)水氣略多，中部也會有午後局部短暫雷陣雨。

周六、周日(15日~16日)環境偏東風為主，受到台灣南方低壓帶水氣移入影響，東半部、恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲未來一周降雨和高溫趨勢。（圖／氣象局）

林定宜提醒，明天、後天(11日~12日)雨區範圍比較廣，明天迎風面花東、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後西半部、各地山區局部短暫雷陣雨，中南部和各地山區有局部較大雨勢。

林定宜也指出，周六、周日則要留意熱帶擾動發展，因時間距離尚遠，仍要觀察，預測菲律賓東方海面和南海可能有熱帶擾動發生機率，但還有很大不確定性，強度、位置和路徑預測都很分歧，要再多觀察幾天。

今天(10日)台東縣金崙出現38.8度高溫，為今天全台最高溫，不過並非今年最高溫，林定宜指出，今年溫度最高紀錄為5月6日台南市北寮測站測出40.1度高溫；至於未來一周溫度，沒下雨時高溫炎熱，各地普遍高溫31到35度，又以高屏、花蓮較熱，高溫上看36度。