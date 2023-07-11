睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

▲夏天是蚊子的活躍期。（示意圖／CFP）



記者隋昊志／綜合報導

全台連日高溫炎熱，各類蚊蟲也開始活躍，睡覺時若出現蚊子在耳邊嗡嗡飛舞又打不到，往往令人感到崩潰，近日「防蚊」、「捕蚊」也成為民眾的熱搜關鍵字。家電達人486先生分享選購捕蚊產品的3大重點，除了依照使用空間、時機以及放置地點做選擇之外，不同類型的捕蚊燈也各有優缺點。

486先生表示，選購捕蚊燈時，不管是空間坪數、使用時機、放置地點都需要列入參考，若是放在玄關、浴廁等小空間的話，可以挑選8到10W的捕蚊燈；客廳、餐廳等坪數較大的空間，則可選用20至22W左右的捕蚊燈。

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▲家事達人提供選購捕蚊燈的重點。（示意圖／CFP）



486先生指出，市售捕蚊燈根據滅蚊方式不同，主要分為電擊式、吸入式和粘補式。電擊式捕蚊燈透過高壓電網進行捕殺，會發出較大聲響，建議放置在陽台、公共梯間或儲藏室等，不擔心受到聲音干擾的地方使用；吸入式捕蚊燈透過光源誘捕，搭配風扇將蚊子吸入集中盒內困住，由於採物理脫水風乾方式滅蚊，建議使用後不要立即打開集蚊盒清理，由於吸入式一般體積較小，僅有些微風扇聲，書房或臥室內皆可使用；粘補式是利用光源誘捕蚊子，再用強力黏紙將其黏住，是3種捕蚊燈中最安靜的類型，但由於黏紙容易因為乾燥而失效，不建議放置於戶外使用。

486先生建議，由於環境越暗，誘捕的光源越能吸引蚊蟲，可在睡前2至3小時開啟捕蚊燈，並且因為人體比捕蚊燈更吸引蚊子，可以先離開現場避免干擾。另外，捕蚊燈放置在75至100公分左右的蚊子飛行高度，避免靠近風扇、空調出風口，以達到最佳捕蚊效果。