周末可能有颱風「範圍頗大」　威脅台灣機率曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周末期間有機會在南海發展為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，預報資料看起來它的範圍頗大，直接威脅台灣的機會不高，但台灣天氣仍會受到它外圍環流影響，從周末一直到下周三降雨的機會較大。

吳聖宇在臉書說，今天（11日）隨著東風波動來到台灣附近，預報資料顯示台灣上空的大氣狀況會變得比較不穩定，清晨在中南部沿岸已經有些局部性降雨發生；到了白天期間，陸地上的熱對流發展也會比周一要旺盛許多，除了山區之外，降雨範圍預期會明顯擴大到平地來，各地都有機會出現午後雷雨，局部區域還有可能出現大雷雨現象，要等到晚間熱對流消散後，降雨才會緩和。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，周三東風波動的影響逐漸減小，但午後熱對流發展還是相對比較旺盛，降雨範圍往山區收縮，平地受影響較大的區域則是以中南部為主，仍有出現局部大雷雨的可能性。

吳聖宇表示，周四、周五隨著台灣南方菲律賓上空低壓系統，向西移動並逐漸發展，台灣附近的風向轉為東南風，迎風面花東地區、恆春半島一帶有些局部短暫陣雨，西半部則還是會有局部午後熱對流雷雨出現的機會。

吳聖宇分析，周末期間低壓系統進入南海並且持續增強，範圍也會擴大，台灣位於低壓帶北側上空的東南風，有更為明顯的趨勢，迎風面花東地區、恆春半島等地持續會有短暫陣雨，西半部午後也還是會有局部午後熱對流雷雨，同時沿海風浪加大，假日期間要到海邊活動的朋友也要特別注意安全。

▼本周要注意午後雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



吳聖宇說，至於上面提到有機會發展的低壓系統，目前位於菲律賓東方海面，未來幾天會持續向西移動，通過菲律賓後進入南海，周末期間有機會在南海發展為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風。

吳聖宇指出，預報資料看起來它的範圍頗大，雖然應該會往廣東海面到華南沿岸移動，直接威脅台灣的機會不高，但台灣天氣仍會受到它外圍環流影響，從周末一直到下周三降雨的機會較大，沿海風浪也會增強，對於這個低壓後續的發展變化情況，仍然需要多加留意。

而周末是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，周末後是大低壓帶，目前還沒看到裡面有很明顯的系統發展，至於下周還要再觀察。