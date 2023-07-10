變天「集水彈」雨襲台灣　周末恐有颱風生成！最新預報曝

▲環境轉吹東南風，台灣降雨增多。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

全台連日高溫炎熱，彰化出現奇觀！有路標指示牌當街「融化」變得軟趴趴，10日各地高溫都有35度以上，最高溫在台東太麻里38.8度，不過台灣附近水氣11日開始增多，降雨機率、範圍提高擴大，各地山區、中南部地區容易出現局部較大雨勢，另外，氣象專家預警，最快周末菲律賓附近將有機會輕度颱風發展的可能。

氣象局預報，11日台灣附近水氣增多，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨機率和範圍都增加，各地山區及中南部地區容易出現局部較大雨勢，清晨至上午中南部也有零星短暫陣雨。高溫方面，各地普遍略降至32到35度，僅高屏及花蓮少數鄉鎮仍有36度高溫發生機率。

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氣象局指出，12日至14日 （周三至周五）環境以偏東至東南風為主，水氣從台灣東方海面不定時移入，迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，12日午後中部也有局部短暫雷陣雨。

▼菲律賓東方有熱帶擾動醞釀中。（圖／翻攝NOAA）



一直到15日、16日（周六、日）環境以偏東風為主，氣象局預估，迎風面東半部及南部地區受台灣南方低壓帶水氣移入影響，不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。17日（下周一）水氣再增多，東半部地區有短暫陣雨，大台北及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

前預報中心主任吳德榮在「三立準氣象」中分析，目前菲律賓東方的雲氣慢慢往菲律賓通過進到南海，整個範圍會形成一個大的低壓環流，依照美國電腦模擬，15日時，台灣附近會形成2個低壓環流，預估有熱帶擾動在其中發展；加拿大模式，則預估在菲東有強度較強的擾動發展，但位置不一樣。兩種預報大環境類似，只有未來在哪發生較強的熱帶系統不確定性高，未來要注意天氣型態改變。

吳德榮指出，未來主要改變是從南風慢慢轉成東南風，大氣越來越不穩定，水氣越來越多，午後對流強度會比較強，除了山區，平地也受影響，氣溫則稍微下降，但降幅小，基本上還是很熱，以台北為例，還是36度，天氣大多晴朗，午後有局部雷陣雨發生機會。

天氣風險公司也指出，目前菲律賓東方海面有一熱帶擾動發展中，未來在周末或到下周期間將有機會增強發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能，雖然說趨勢將逐漸往西進入南海移動發展，對台灣沒有太大的直接威脅，但有機會間接使東南風帶上較多的水氣影響，東部至恆春半島將有降雨增多的趨勢，未來幾天需留意後續預報變化。

▲預估最快周末可能有颱風生成。（圖／翻攝tropicaltidbits）

