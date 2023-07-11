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今起防大雷雨！周末下更多　可能生成颱風

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（11日）到下周一午後要注意局部性大雷雨。中央氣象局預報員張承傳表示，周末起水氣更多。天氣風險公司總經理彭啟明則指出，周末或到下周將有機會增強發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能，對台灣沒有太大的直接威脅。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天台灣附近水氣比較多，環境較不穩定，東部、東南部和恆春半島有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部也有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區和中南部有局部較大雨勢發生機率。

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張承傳說，周三至周五東部、東南部和恆春半島有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍縮小至大台北、南部和其他山區；周末起水氣較增多，低壓帶水氣移到台灣上空，東半部、南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳表示，下周一水氣更增多，東半部、大台北和南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。而周末是否可能有颱風生成，他分析，周末後是大低壓帶，目前還沒看到裡面有很明顯的系統發展，至於下周還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱，山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高，要注意局部性大雷雨。

吳德榮指出，周三至下周一盛行東南風，水氣多、高溫逐日微降，各地仍偏熱，山區午後雷陣雨範圍大，部分平地午後亦有局部雷陣雨的機率，要注意局部性大雷雨；周四至下周一東半部及恆春半島亦偶有局部陣雨的機率，熱帶擾動對期末天氣的影響，需再觀察。

彭啟明在臉書說，目前菲律賓東方海面有一熱帶擾動發展中，未來在周末或到下周將有機會增強發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能，雖然說趨勢將逐漸往西進入南海移動發展，對台灣沒有太大直接威脅，但有機會間接使東南風帶上較多的水氣影響，東部至恆春半島將有降雨增多的趨勢，未來這幾天可以再多加留意後續預報變化。

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