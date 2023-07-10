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葉倫訪華3次鞠躬被批「軟弱」　陸網友翻舊帳：川普曾向北韓敬禮

▲▼ 葉倫訪華三次鞠躬被美媒痛批軟弱 、2018年川普向北韓武力部長努光鐵大將敬禮被美媒痛批 。（圖／翻攝 看看新聞）

▲葉倫訪華三次鞠躬被美媒痛批軟弱  。（圖／翻攝 看看新聞）

記者任以芳／綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）結束為期4天訪華行程，與大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會面並握手時，禮貌性三次鞠躬，被美媒批為「對華軟弱」，該起事件甚至上大陸熱搜，有網民找出美國時任總統川普會見北韓將軍時，主動伸手敬禮，主要只是表達一種尊重與禮貌。

大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰8日會見美財長葉倫，透過現場影片看到，個子嬌小葉倫一邊握手，一邊微鞠躬示意，結果這個動作讓美國的媒體與網友，看了心裡不是滋味，認為葉倫此舉是令人尷尬的「外交失禮」。

▲▼ 葉倫訪華三次鞠躬被美媒痛批軟弱 、2018年川普向北韓武力部長努光鐵大將敬禮被美媒痛批 。（圖／翻攝 看看新聞）

▲ 葉倫三次鞠躬一度上熱搜。（圖／翻攝 百度）

許多美媒對於葉倫3次禮貌鞠躬表示不滿，《紐約郵報》援引一名美國前官員的話稱，葉倫此舉被視為「美國軟弱」的表現。「這就好像她是個小學生，被校長叫去談話了一樣。」

葉倫鞠躬的畫面還上大陸熱搜，不少大陸民眾、網友認為很正常，實在小題大作了，葉倫的表現很符合中國人禮貌與尊重，也有助於中美關係緩和。也有人幫忙緩頰，葉倫個子太嬌小，必須往上看何立峰，身高差的視覺小果，有刻意鞠躬錯覺。

▲▼ 葉倫訪華三次鞠躬被美媒痛批軟弱 、2018年川普向北韓武力部長努光鐵大將敬禮被美媒痛批 。（圖／翻攝 看看新聞）

▲2018年川普向北韓武力部長努光鐵大將回敬禮也被美媒痛批 。（圖／翻攝 看看新聞）

還有大陸網友「翻出舊帳」，2018年美國前總統川普向北韓武力部長努光鐵大將回敬禮，引發爭議。美國媒體當時也批評，這種向外國對手的軍方人物致敬的做法並不常見。另外，美國前總統歐巴馬早年間與英國女王等外國元首見面時，都曾鞠躬示意，都是展現友善與禮貌象徵。

綜合陸媒《金羊網》、《新浪》等報導，葉倫坦承「美國和中國有顯著的分歧」，因此此行的目的是和中國新的經濟領導班子建立並深化聯繫，以期穩定兩國關係、減少誤解風險、探討合作領域。美國不尋求與中國「脫鉤」，對兩國都將是災難性的，也會給世界帶來不穩定。

葉倫在9日離開北京前的記者會也強調，美國總統拜登和她本人「不從大國衝突的角度看待美中關係」，「我們相信世界足夠大，足以讓兩國都繁榮發展。」

葉倫確實很坦率地用「直接、實質性、富有成效」形容訪華期間的會談，並稱會談是推動中美關係更穩定的進一步努力。即使她積極評價與中國高層的溝通，並沒有宣佈任何能彌合兩國裂痕的突破。

作為學院派經濟專家，葉倫被認為是拜登政府中的對華溫和派，從現實利益考慮，必須在經濟層面緩和與北京的關係。但在美國的政治大氛圍之下，需要對外表現對華強硬。這個矛盾也就是葉倫「鞠躬」在美國引起軒然大波的根源。

▲▼美國財政部長葉倫（左）在中國北京釣魚台國賓館會見時與中國國務院副總理何立峰握手。（圖／路透）

▲美國財政部長葉倫（左）在北京釣魚台國賓館會見時與陸國務院副總理何立峰握手。（圖／路透）

如今美國兩黨似乎形成廣泛共識「反華」，拜登繼承了川普的許多對華政策，甚至做出更進一步的決斷，諸多對華貿易壁壘，為了讓製造業回流美國本土，一直推動具有「本國優先」性質的產業政策，就半導體、蓄電池、稀土等重要戰略物資領域擺脫對中國的依賴。

但是，美國政治的兩極分化程度也超出想象。對華政策方面，美國政治學家弗朗西斯·福山曾說，「美國未來的對華政策可能會變得十分複雜，因為當前政府無法控制國內的反華言論，這可能導致美中發生衝突。」

雖然葉倫訪華為中美下一步互動打下了基礎，從「鞠躬」事件被批評來看，中美雙方合作的空間和餘地不大。正如葉倫自己所言，「沒有任何一次訪問能在一夜之間解決中美之間的挑戰。」

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