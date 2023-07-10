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美國內部反華氛圍依然濃厚　陸學者：葉倫訪華積極成果難以持續

▲▼大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

▲大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）結束為期4天訪華行程，她也重申，美國不尋求與中國經濟「脫鉤」，同時坦不可能一夜之間改變中美之間挑戰。陸官媒《環球時報》今（10）日報導稱，葉倫此行目的與中國新領導班子深化聯繫，減少誤判風險，維繫兩國關，大陸學者分析，美國國內依然瀰漫對華不友好的氛圍，葉倫訪華取得的積極成果很難持續，包括對華決策是否調整，都有待觀察。

葉倫是繼美國國務卿布林肯之後，近期第二位訪華的美國政府高官。訪華四天行程，與中國高級官員進行了約10小時的會談。針對中美關係分歧，葉倫清楚表達，「美國和中國存在顯著分歧，必須清楚且直接地進行溝通。同時強調，美國總統拜登和她都沒有從「大國衝突」的框架來看待美中關係。

葉倫也指出，此行的目的是和中國新的經濟領導班子建立並深化聯繫，以期穩定兩國關係、減少誤解風險、探討合作領域。美國不尋求與中國「脫鉤」，對兩國都將是災難性的，也會給世界帶來不穩定。

中國外交學院教授李海東表示，從葉倫的總結可以看出，對中美關係的認識總體上是務實理性、客觀冷靜的，有作為經濟專家的獨特見解和平衡視角。

李海東說，作為經貿領域的高層領導人，葉倫表達出彼此之間加強往來的觀點，有助於雙方更準確和更長遠地去思考彼此之間的經貿關係。「經貿是中美關係的壓艙石，其對中美關係中的政治穩定、人文交流等具有非常大的影響。」

實際上，中美之間重新取得互信還是高難度，首先以正向來看，美國有線電視新聞網（CNN）報導，中美中過數月緊張關係後，美方正尋求「引導」中美關係重回正軌。

《路透社》也指出，「因『國家安全』、臺灣問題、美國對先進技術的出口禁令等諸多因素，美中關係正處於低谷。」近期，華盛頓在努力修復這兩個最大的經濟體之間的關係。

▲▼美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

▲美財政部長葉倫坦言：沒有任何一次訪問，可以一夜之間解決中美之間的挑戰。（圖／路透）

但中美對抗並未消停，美國持續軟硬兩手，像是繼續對中國公司實施制裁，推動日本和荷蘭等盟友限制向中國銷售先進半導體制造設備。就在葉倫出訪前幾天，中國宣佈對兩種涉及半導體制造的戰略材料限制出口，被外界視為對拜登政府限制先進半導體制造設備輸華的回應。

CNN報導也表示，「儘管北京和華盛頓都表示高層會繼續討論，雙邊關係最棘手的方面，就是獲取先進技術方面的爭鬥，可能會加劇兩國關係的緊張。」

中方也在8日與美方會談提出異議，泛化國家安全不利於正常經貿往來，同時表達對美方對華制裁限制措施的關切。儘管葉倫解釋，相關的科技禁令不是為了扼殺中國的經濟。

CNN報導稱，華盛頓昆西研究所東亞研究員傑克·沃納表示，葉倫的中國同行不太可能被她的論點說服，美國和中國的領導人都認為這些技術是未來增長的基礎，中國認為這些限制是試圖讓中國永久服從於美國的力量。

面對中美難以解決的分歧與競爭，葉倫坦言，「沒有任何一次訪問能在一夜之間解決中美之間的挑戰。」但期望這次訪華能與中國新的經濟團隊建立一個有韌性、有成效的溝通渠道。

李海東分析，葉倫的訪華對於中美關係，以及美國現有整體對華政策的決策圈內產生更大的擴散效應，仍需觀察，如果美國國內依然瀰漫對華不友好的氛圍，葉倫這次訪華取得的積極成果很難持續。

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