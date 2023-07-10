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大陸 大陸焦點 特派現場

葉倫結束中國行　陸財政部提4點聲明：美中同意保持高層交流

▲▼大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

▲大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國財政部長葉倫9日結束訪中行程，大陸財政部10日在官網提出四點聲明，要求美方取消加徵關稅，停止打壓中企。中方透露，美中兩國同意繼續保持經濟領域高層交流。

據大陸財政部官網報導，葉倫訪中期間，7日會見大陸國務院總理李強，8日與國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會談，相關會見會談坦誠、務實、深入，具有建設性。

中方在會見會談中指出，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展。相互尊重、和平共處、合作共贏應是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首峇里島會晤共識轉化為實際行動，推動中美關係早日重回正軌。

財政部提出4點聲明，一是說明了中美經濟關係互利共贏的本質。作為全球最大的發展中國家和最大的發達國家，中美經濟關係歷經數十年發展，經濟結構互補、經貿往來密切，形成了巨大共同利益，彼此都從對方發展中受益，兩國經濟關係的本質是互利共贏。中方認為，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇。

▲▼美國財政部長葉倫（左）在中國北京釣魚台國賓館會見時與中國國務院副總理何立峰握手。（圖／路透）

▲美國財政部長葉倫（左）與副總理何立峰握手。（圖／路透）

財政部進一步指出，二是要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。近年來，美方出台一系列對華經濟制裁打壓措施，損害了中國市場主體的正當權益，破壞了兩國關係的民意基礎。在會見會談中，中方再次重申了在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。

財政部表示，三是闡明了中方關於健康經濟競爭的立場。中方認為，實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。中國始終致力於加快營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。依法保護產權和知識產權，維護企業合法權益，對包括外資企業在內的各類市場主體一視同仁、公平對待。中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。

財政部透露，四是展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願。當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，這符合兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。面對日益嚴峻的全球性挑戰，希望以包括美國在內的發達國家承擔應盡責任，理解和照顧發展中國家關切，多為促進全球共同發展盡心出力。

最後，財政部強調，在葉倫財長此訪期間，雙方一致同意按照兩國元首峇里島會晤重要共識，後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。

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