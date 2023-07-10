葉倫：「去風險」經濟措施與「脫鉤」有別　美國基於國安自保

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問中國4天。（圖／路透）



中央社

美國財長葉倫今天說，這次訪中有助於美方和中國政府的經濟團隊建立有效溝通管道。她並解釋，美國正採取的「去風險」經濟措施和「脫鉤」有重要區別，美國會採取必要行動保護自身安全利益。

葉倫（Janet Yellen）6至9日訪問中國4天，是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之後，第2名訪問中國的高階美方官員，言行受到廣泛關注，包括昨天她宴請數名中國女性學者午餐的照片也被熱議。

根據財新網，葉倫今天在美國駐中國大使館舉行的記者會上表示，僅一趟訪問無法一下子解決美中間的所有挑戰，但她此次訪中有助於美方團隊和中方新一屆政府的經濟團隊建立一個「有韌性且有成效」的溝通管道。

葉倫表示，她在此次訪問會見了中國國務院總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆，中國人民銀行黨委書記、國家外匯局長潘功勝及其他高級官員，進行了「直接、實質性和富有成效」的對話，「我們能夠更多地瞭解彼此的經濟和政策選擇」。

葉倫說，她明確向中方官員指出，美國並不尋求與中國「脫鉤」。世界上最大的兩個經濟體「脫鉤」對兩國來說都會是災難性的，也會給全世界帶來不穩定。美方希望建立一個充滿活力、健康、開放、自由和公平的全球經濟，而不是一個四分五裂或迫使各國「選邊站」的經濟。

她並強調，「脫鉤」和美方正在採取的「關鍵供應鏈多樣化」及所謂「有針對性的國家安全行動」等經濟措施，兩者間存在重要區別。

葉倫說，美國政府將繼續採取「必要的、有針對性」的行動，保護美國和美國盟友的安全利益。但在採取這些行動時，美方將遵循透明、範圍狹窄、目標明確等重要原則。「重要的是，這些行動是出於直接的國家安全考慮，而非用來獲得經濟優勢」。

她還表示，她確實聽到了中方對於「脫鉤」表達「懷疑和憂慮」，中方也擔心「去風險」是否會升級為「脫鉤」。因此她認為向中方解釋並且保證「去風險」和「脫鉤」絕對不是同一回事，這對她來說非常重要。

葉倫強調，美方的「去風險」涉及的是經過清晰說明、定義狹窄的美國國安關切，以及美國在幾個關鍵產業的供應鏈多元化舉措。不過在這些關鍵領域，中美兩國的貿易和投資也仍在進行，並且給雙方都帶來了好處。

根據報導，葉倫在溝通中也向中方提出了美方的一系列關切，包括非市場政策、外資市場准入、智慧財產權等相關問題，以及最近中方針對美國公司的強制性行動。此外，葉倫也和中方談及了國家安全和人權等事項。

葉倫並向中方重申了終結俄烏戰爭的重要性，指美國對烏克蘭的支持不會改變，中國企業必須避免向俄羅斯提供物質支持，或協助俄羅斯逃避制裁。

被問到有關對中國加徵關稅的問題時，葉倫表示，由於美國法律規定，關稅在徵收4年後自動失效，現在美國貿易代表辦公室正在針對對中國加徵關稅一事評估。

葉倫提到，期待美中雙方的官員能有更全面的、更定期的交流，但對於相關的未來進程，目前沒有任何具體的事項要宣布。

她說，美國和中國之間存在著重大的分歧，這些分歧需要清晰、直接地溝通，「但拜登總統和我並沒有透過『大國衝突』的稜鏡來看待美中關係。我們相信，世界足夠大，足以讓我們兩國繁榮發展。兩國都有義務負責任地管理這種關係，找到共同生活並分享全球繁榮的方式」。