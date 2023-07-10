女友常噴連環響屁！他被嚇醒「聞濃濃臭味」嗆到暈...崩潰

▲撲鼻而來的臭味，讓原PO相當受不了。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

放屁是人類正常的生理反應之一，但如果一直放臭屁，也要適時考慮到周邊人的感受。一名單親爸爸抱怨，曾交往過一任女友，對方睡覺時常放連環屁，這樣就算了，味道還很臭，之後甚至偷走家裡的電器，讓他很無奈。

原PO在《匿名公社》透露，自己是單親爸爸，日前曾交往一名髮型設計師女友，一開始都很不錯，結果好心讓對方來家裡住後，發現恐怖的一面。原PO指出，前女友衛生習慣很差，睡覺的時候還會一直放屁，很臭的那種，好幾次被連續屁聲嚇醒，接著撲鼻而來的臭味，讓他相當受不了。

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他無奈表示，曾藉口淺眠，因此想分開睡，但對方似乎都沒有領會到，直到以搬家為由請她出去住幾天，才終於把人送走，結果沒想到在搬家的過程中，發現前女友竟將一些電器順手拿走，詢問還被兇、封鎖。

他忍不住嘆，「想想真是倒楣第一次遇到這樣的人，最不甘願的是讓小孩聞了那麼久的臭屁，真的深深覺得自己的決定，讓孩子面對這樣的人實在對不起小孩。」至今小孩已2歲，聽到家裡有奇怪聲音都會很緊張。原PO說，「不知道是不是受過那樣一段時間的遭遇對屁聲感到恐懼，可能大家覺得在搞笑，但我發誓以上所述都是千真萬確。」

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