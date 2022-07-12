竹市YouBike2.0首波7站啟用　年底全市達70站

▲新竹市代理市長陳章賢宣布，首波7站今（12）日正式上路。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府啟動公共自行車升級YouBike 2.0計畫，除既有50站採共站營運，今年也增設20處全新站點，採3階段啟用。新竹市代理市長陳章賢宣布，首波7站今（12）日正式上路，升級後3大亮點：車輛更好騎、設站更容易、借還更方便；另配合市立棒球場開賽，除增加棒球場站車輛，更新設民富國小站，提供球迷便利的交通服務，今年底全市將達70站。

陳章賢表示，既有1.0系統有50站，加上增設20處全新站點，今年底全市將達70站，明年再增30站，另加上園區15站等，全市累計將達119站，站點數拓增到1倍以上，密度更高、市民使用更方便。

陳章賢指出，YouBike 2.0設站容易，不必再開挖路面，降低影響。今年增加20處全新站點，將分3階段啟用，第一階段共7站，設置校園周邊；第二階段設置賣場、機關共5站，預計8月營運；第三階段設置觀光休閒景點共8處，預計9月底前啟用。

他說，棒球場旁原本已有1站點，配合新竹市立棒球場下周五（7/22）職棒開幕賽事，再增設1站民富國小站，大幅增加車輛數，方便市民騎乘YouBike至球場看球，也歡迎國人到訪新竹看球賽、吃美食。

交通處長倪茂榮指出，竹市YouBike從105年5月起營運，獲得市民好評，截至今（111）年6月，累積突破700萬使用人次，足見民眾對於使用YouBike的肯定。目前全市共計54站，車輛數新增360台，共計1525台。

他說，全新YouBike 2.0擁6大特色，第一、手機APP就可註冊會員，不必再到現場機台申請，既有會員無需重新註冊，費率與1.0相同；第二、全面升級為智慧車體，刷卡系統轉移到車體，可使用悠遊卡、一卡通、手機掃碼等多元方式租借。

第三、操作更直覺省力，座墊高度調整更容易；第四、調整鎖車方式，免保管鑰匙，靠卡、手機就可輕鬆解鎖；第五、隱藏式車鈴更美觀；第六、建站無須再申請台電電力，免挖路、免拉線，零星地點也能建置。

「不只設站容易，停電也能租借！」微笑單車董事長劉麗珠表示，YouBike跟著新竹市一起成長，近年觀察竹市人的使用習慣，發現市民接受度提高。YouBike2.0不只優化所有1.0缺點，城市也不會因2.0介入導致市容變亂，仍維持1.0秩序。她再度恭喜竹市無縫接軌成功，未來持續為竹市努力。

交通處說明，第一階段新設7站點，以校園周邊為主，包含建功高中、世界高中、新竹中學、育賢國中、新科國中、竹蓮國小及民富國小，並完成既有50站點共站。