台中機場航廈整建完工！1年內全面恢復14條航線　拚擴建第三航廈

▲行政院長陳建仁、交通部長王國材視察台中機場。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

歷經3年多，台中國際機場整建新航廈投入營運，目前14條航線已恢復4條，目標年底前恢復9條，1年內、明年6月初前14條航線全復飛。行政院長陳建仁今(10日)天前往視察，宣示未來台中機場將進一步闢建第三航廈，並全力協助推動機場捷運與各項聯外交通。據悉，台中機場第三航廈目標希望114年啟動並委託設計。

台中機場2004年由水湳遷往清泉崗，2010年起，客運量快速成長，至2019年，已達282萬人次，已趨近航廈設計容量290萬人次；民航局隨即啟動原已規劃的航廈整建計畫，將年容量擴建至369萬人次，包括國內線100萬人次、國際線269萬人次。

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民航局長林國顯指出，該計畫投入10.85億元，為維持航廈正常營運，計畫採三階段的「半半施工」進行，利用疫情期間全力推動，主體工程已於今年5月全數完工，預計本月中竣工，包括擴充設施能量，新增3座空橋，擴充航廈年容量至369萬人次；既有航廈及國際航廈拉平樓板，增進國內與國際線營運調度彈性等。

▲交通部長王國材視察台中機場。（圖／民航局）

交通部長王國材指出，台中機場新航廈民國108年建設，已全部啟用，國際與國內線共用，為小而美的完整建設，現在最大目標，是趕快恢復疫情前的14條航線，目前已恢復四條，預計年底前恢復9條航線，希望1年內、明年5月底或6月初14條航線完全恢復。未來旅客由中部進出，可協助抒解桃機壓力。

王國材表示，台中機場也將推動擴建第三航廈建設，民航局已經啟動，台中捷運橘線規畫也要趕快推動，第三航廈完工後，預估容量可達1千萬人次，希望機場捷運也可趕快推動，配合第三航廈完工時間，交通部將協助台中市政府推動捷運橘線，協助旅客輸運。

據悉，台中機場第三航廈目前已在綜合規畫階段，民航局預計今年提報建設計畫，目標希望114年執行並委託設計，至於預估完工時程，因綜合規畫期末報告尚未審查通過，完工時程還未定案。

▲行政院長陳建仁視察台中機場。（圖／民航局）

行政院長陳建仁則指出，「投資台中，也是投資全台灣的未來。」中部有著密度最高的精密機械工業，存在很多「隱形冠軍」，台中機場對中部產業非常重要。台中機場整建工程經過民航局工程團隊3年多的努力，去年已陸續啟用，接著最重要的目標就是航線儘快恢復，「台中出，台中進」是最好的方式。

陳建仁表示，政府會努力執行恢復觀光客的工作，希望今年來台旅客恢復到6百萬，台中機場未來還要蓋第三航廈，包括明年要通車的國道1號連接台74線的系統交流道，以及未來的機場捷運等聯外交通，政府也會全力規劃。

民航局表示，提出新闢航線或增班可優免機場降落費等措施後，台中機場已復飛河內、胡志明、香港、澳門等定期航線；7、8兩月也陸續規劃了韓國釜山、越南峴港、韓國濟州島等包機航線，日本名古屋包機航線也在籌劃中；越南胡志明市、海防市及河內等定期航線，也可望年底前復飛。