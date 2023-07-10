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大鍋飯超麻煩？前餐飲業員工秒點頭「不可能30分鐘煮好」

▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北科大學生不滿店家白飯不夠吃，刷1星評價「沒吃飽」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

北科大學生和一間熱炒店近日爆出糾紛，老闆指出，大學生要用餐前才訂位，上桌後菜都還沒出，2桶白飯就被吃光，速度之快根本來不及補上，事後Google評論卻被洗1星，讓店家超委屈。就有人認為，大鍋白飯照理說只要半小時就會好，質疑老闆討拍。不過，話題釣出前餐飲業員工，「以我自己在餐廳洗米的經驗，絕對不可能30分鐘洗好、煮好、給大家吃。」

北科大學生和熱炒店的糾紛，吸引網上熱論，就有人認為，煮大鍋白飯只要半小時，話題釣出前餐飲業員工，在PTT的Gossiping板回文，開頭就直呼，「以前在餐飲業打工，洗大鍋米超級麻煩，又重又難提（大鍋米要先包一層濾網、其他大鍋洗）」，洗完後一定要把米跟濾網鋪好並泡水，不然煮出來，米芯口感容易硬硬的。

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另外還要注意，大鍋飯煮好一定要悶，不能馬上把鍋蓋打開，不然最底下的飯還沒收乾，一定不好吃。就連從大電鍋扛到外面電子鍋要保溫也很麻煩，因為要連濾網提出來倒，而且剛煮好又燙又重，要超級小心。

最後他強調，從洗米、煮米到扛到外面供應給顧客，以他曾在餐廳洗米的經驗，絕對不可能30分鐘就能吃。這位前員工還提到一種情況，「以前店長什麼都會抓米量，不可能多煮太多」，所以如果突然人多，來不及煮白飯的話，就是先去附近餐廳買幾碗，暫時應付一下。

他還在留言處補充，像北科大學生這樣的情形，「一次二十幾個人來，量一定抓不準啦！熱炒店外面兩個保溫飯鍋如果都有飯，『通常』不會馬上去煮，一定是隨時看情況準備」、「營業時間17-23，1920，當下店內只有8個客人，有一組27人，要不要備鍋@@？我覺得很兩難欸！」

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