LINE「這功能」客戶超愛用！　一票人喊煩：為何不打字

▲有些人常使用LINE語音訊息功能。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會透過LINE聯繫感情，或是交辦公事等等，而除了文字訊息，也有人會傳語音訊息。近日有網友發文表示，很多客戶不好好打字，硬要傳30秒的語音，誰再傳語音試試看！貼文曝光後，不少網友也相當有感，都對語音訊息感到厭煩。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「誰在（再）給我傳LINE語音的試試看」為標題發文，提到有些客戶不好好打字，直接錄30秒的語音給他，每次要聽訊息，都會有背景雜音，然後對方又口吃、很多語助詞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也說，有時忙完其他事情，要處理該客戶的事，結果卻發現忘記內容，只能再聽一遍。這樣的不便，就讓他忍不住直呼，誰再傳LINE語音試試看！

▲LINE。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，不少網友很有感，「真的，很有感！然後又留一堆，還有1分鐘的那種」、「我也很不喜歡，有時候在很吵的地方根本聽不見；或是剛好在不適合聽語音的場合，為何不打字讓我一目了然呢」、「不喜歡+1」、「前老闆也是這樣，真的很煩，還好已離職」。

不過，也確實有些人當下真的不方便打字，只能靠語音輸入，因此也有網友回應，「我都請對方用語音輸入」、「如果有跟微信一樣的轉文字功能，或許就比較能忍受一點」、「你可以去叫LINE跟微信一樣出一個翻成文字的功能」。