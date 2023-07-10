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營隊聚餐掀「白飯之亂」　北科大學生再道歉：下次會先預約

記者楊惠琪／台北報導

北市熱炒店「大道創意料理快炒」前天（8日）晚餐時段湧入30多名北科大學生，沒訂位就到店內用餐，把店內2桶白飯吃光還怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過。「北科資財營」總召一度發表聲明稱留下1星評價並無不妥，被網友痛批後刪文，昨（9日）晚火速到熱炒店向老闆道歉並合照。今天凌晨再發道歉聲明，對店家致上最大歉意，下次會先預約再去用餐。

▼北科資財營到熱炒店道歉。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲北科資財營到熱炒店道歉。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

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「北科資財營」總召聲明指出，此次事件起因，是因為本系學生前往該店用餐前，沒有事先預約，導致店家來不及備齊足夠的餐點，造成部分同學不快的用餐體驗，「身為總召，明知工作人員有用餐的需求，並沒有事先告知餐廳，這是我的過錯」。

總召表示，用餐後部分同學，包括他自己，將此不滿情緒陳述在Google評論上，雖然我仍是認為用餐者有做出評論與發表的權力，然作為一個成熟並受過教育的北科大學生，當下確實不該隨著同學門的情緒起舞，對此再次向店家致上十二萬分的歉意。

總召還說，自己也曾在餐飲業打過工，非常能夠瞭解備餐的辛苦，在此想對熱炒店工作人員說：「非常謝謝你們在營隊後為我們準備美味的佳餚，下次我們會在有事先預約的前提下再次去用餐」。

總召也對此次參加營隊的同學，與願意將孩子交給營隊的家長致歉，「抱歉我們做了不好的示範」，強調真的很用心籌備這次營隊，「在活動後引起這樣的風波想必讓你們遭遇了許多困擾，對不起」。

總召也說，對於各界批評都會虛心接受，但不要對工作人員進行人身攻擊，「本次的事件錯在我，請不要將情緒發洩於無關此事的人員之上」，並強調會記取此次教訓，學會尊重與包容，並且在未來成為更好的人。

總召在粉專留言區也澄清，當天消費金額確實是6900元，因為有吃素學生的帳單另結，所以不在店家公布的帳單上；營隊工作人員有42人，當天只有27人前往聚餐。至於有網友質疑，與店家和解照片還在笑，因為拍照時不確定是老闆還是記者要求，澄清微笑不代表沒有歉意。

▲北科資財營深夜二度發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

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