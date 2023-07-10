北科大生吃光免費白飯狂洗1星　律師曝沒違法：但沒教養

記者黃翊婷／綜合報導

國立台北科技大學資財系學生8日晚間到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因為免費白飯不夠，而在Google評論狂洗1星負評，沒想到引發眾怒。巴毛律師（陳宇安）表示，店家免費供應白飯是善意，而非吃到飽，學生們刷1星負評的確是他們的權利，也沒有違法，「但顯得超級沒有家教、沒有教養」。

▲王老闆抱怨學生們吃光白飯。（圖／王老闆提供）

「大道創意料理快炒」王老闆抱怨，8日晚餐時段有30多名學生未訂位就到店內用餐，在菜還沒上齊之前，學生們就把現場備有的2桶免費供應白飯全部吃完，請學生改點炒麵被拒絕，最後還抱怨沒吃飽，9日晚間Google評論就出現一整排1星評論，讓他感到很難過。

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▲店家遭1星負評洗版。（圖／翻攝自Google評論）

事情在網路上持續發酵，北科資財營籌備團隊總召曾透過臉書貼出聲明，強調他們並無誇大其詞，評論也是真實遭遇，「用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！」沒想到反而被罵到刪文，最後一行人返回熱炒店，並向老闆道歉、合照化解誤會，「我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓！」

▲北科資材營的聲明被網友批評到刪文。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

巴毛律師（陳宇安）10日一早在臉書發文表示，店家免費供應白飯是善意，不是讓人白飯吃到飽，又不是去飯店吃Buffet，正常人如果看到白飯沒了，就會自己點炒麵之類的，而不是在那邊吵鬧，「對，你們去刷1星沒有違法，也是你們的權利，但顯得超級沒有家教、沒有教養，不仔細看我還以為是哪個89團體去鬧事，原來是北科大？」

巴毛律師還以自己的事務所招募員工為例，會來面試的律師都是通過律師考試的人，能力不會差太多，但有一個地方差很多，就是教養，「有一種人我是絕對不會用，就是會對助理頤指氣使」，工作沒有誰比誰高級或低級，來面試卻把助理當下人使喚、擺臉色，「這種人能力再怎麼好我絕對不會用，北科這一群屁孩也是屬於我絕對不會用的品種。」