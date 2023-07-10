日本暴雨炸九州！福岡5水壩預計「陸續洩洪」　當局籲居民急避難

▲九州暴雨導致多處土石流，災情慘重。（圖／推特／@juun_rom）



記者王佩翊／編譯

因梅雨鋒面停滯，日本多地降下致災性大雨，其中九州更因暴雨引發河水暴漲與土石流等災情，目前已有1人遭土石掩埋身亡。由於雨勢激烈，福岡縣多座水壩逼近滿水位，目前已確定寺內水壩將洩洪，而北谷水壩、陣屋水壩、牛頸水壩以及小石原川水壩也會根據水位高度做出是否洩洪的最終決定。國土交通省呼籲相關流域民眾應該盡早避難至安全之處。

國土交通省指出，截至10日上午9時為止，九州福岡縣、大分縣以及佐賀縣內的小石原川、巨瀨川、城原川、佐賀江川、花月川、山國川上游等6條河川皆發生河水暴漲的情形。

根據《日本放送協會》、《日本新聞網》報導，福岡縣已有3座水壩因逼近滿水位而預計洩洪，分別是太宰府市「北谷水壩」、添田町「陣屋水壩」以及大野城市「牛頸水壩」。不過因為雨勢暫時變小，因此暫緩洩洪計劃，但預計10日內仍可能洩洪。由於洩洪後，下游地區可能出現洪水，因此當地政府也緊急通知相關流域民眾避難。

根據《每日新聞》報導，福岡縣朝倉市的寺內水壩目前正在進行洪水調節的防災操作，但是因為剩餘蓄水空間減少，且預計襲來的雨勢超乎想像，因此確定於10日上午9時50分洩洪。值得注意的是，寺內水壩原本預計上午11時才會逼近滿水位，但因雨勢驚人，只能提前洩洪。

福岡縣的小石原川水壩則是預計於上午10時洩洪。國土交通省提醒，儘管目前部分水壩還未洩洪，但是因為小石原川、佐田川以及筑後川水位持續高漲，民眾務必自現階段開始避難。

另一方面，氣象廳針對福岡縣與大分縣發布大雨特別警報，預計這場大雨將會是數十年來嚴重的暴雨。