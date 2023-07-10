注意！南京西路「天坑」周邊108用戶今停水　北市急設臨時供水站

記者袁茵／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜路面出現天坑，北市府原估9日下午就可開放通行，但衛工處10日清晨通知，損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，因此南京西路（西寧北路至環河北路）雙向封閉。而台北市政府也通知，因北水處已關閉相關制水閥止漏，所以周邊用戶共108戶將暫停供水。

▲台北市長蔣萬安到場關心南京西路天坑。（圖／台北市政府提供）

針對南京西路311號前路面下陷，台北市政府10日表示，台北自來水事業處的自來水管線受下陷影響而脫接漏水，北水處已即時關閉相關制水閥止漏，周邊用戶包含南京西路303至325號、452至462號共108戶將暫時停止供水，北水處將於10日上午9時於南京西路301、325號各設置臨時供水站供民眾使用。

關於天坑造成原因與最新狀況，北市府說明，北市南京西路311號前路面經過搶修仍有坍陷情形，研判是損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，污水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所持續搶修，但為維護用路安全，10日封閉南京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道，建議用路人改走北側民生西路或南側長安西路或市民大道等替代道路。

台北市長蔣萬安也於稍早前往現場視察，被問到周遭民眾擔心沉陷點與昨不同，越來越靠近民宅？蔣萬安強調，既然現在已經找到原因，也就是深度比較深的污水管破損，那就會即刻針對問題做處理，後續也會對周邊可能發生或危險地方做全面通盤檢測。