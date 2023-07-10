柯文哲欲借地辦演唱會遭擋　蔡詩萍批：拿北流當政治操作箭靶

▲柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布，7月29日要在約400人場地舉辦「KP SHOW」演唱會，9日加碼爆料，自己原本想辦在台北流行音樂中心，結果自己卸下市長才3個月，北市府就不給辦。台北市文化局長蔡詩萍10日回應，北市府歡迎各種不同訴求的藝文團體申請場地，但就是不可以做政治活動，柯拿北流當政治操作的箭靶，讓他非常遺憾。

蔡詩萍10日上午於臉書以「為北流說不，說幾句公道話」發文表示，自己接手台北市文化局的工作後，心之所念，文化超越政治，甚至比政治更為久遠，政黨會下台，政治人物會退出舞台，但文化依舊舞春風，120年來的台北城文化，便見證這個文化，歷史，超越政治的邏輯。

蔡詩萍提及，看到柯文哲說什麼要主辦演唱會，向北流申請場地，被「蔣市府擋下」之類的政治語言，「我完全不能理解。」北流也好，北藝也罷，北市府原則都非常清楚，歡迎各種不同訴求的藝文表演團體申請，「我們不在乎這些團體的政治傾向，但就是不可以政治活動」。

蔡詩萍指出，柯辦之前確實申請北流場館，但也很誠實承認不敢保證沒有政治活動， 於是北流第一時間便說不宜了，這是北流基於行政法人的獨立自主做出的決定，不需要向文化局請示，他也不認為自己要介入，這就是行政法人的精神所在。

蔡詩萍說，北流行政法人化，是柯市府時代的政策，亦是政績，沒人否認，但既然如此，獨立行政法人堅持不被政治活動染色，不是反而值得肯定嗎？又何來「蔣市府擋下」的政治語言呢？自己身為文化局長，接任以來便秉持文化優位的原則，不碰政治也不讓政治干擾其同仁，「這次柯文哲拿北流當政治操作的箭靶，我是非常遺憾的，不得不為我的同仁，為北流說幾句話，文化歸文化，這是台北城精神。」