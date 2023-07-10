通勤族快改道！南京西路天坑「止水困難」還沒修好　蔣萬安到場視察

▲台北市長蔣萬安到場關心南京西路天坑。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口，8日深夜路面突然出現一個天坑，台北市政府原本預估9日下午就可以開放通行，但衛工處10日清晨通知，損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，因此南京西路（西寧北路至環河北路）雙向封閉，建議用路人改走北側民生西路或南側長安西路或市民大道等替代道路，而台北市長蔣萬安也於稍早到場關心狀況。

台北市政府10日上午表示，北市南京西路311號前路面經過搶修，仍有坍陷情形，研判是損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，污水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所，持續搶修，以期根本解決問題。

台北市政府提及，為維護用路安全，7月10日封閉南京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道，請市民及用路人繞道，建議用路人改走北側民生西路或南側長安西路或市民大道等替代道路。

衛工處說明，因污水管線破損，以致地下水持續將砂土沖刷流失，衛工處首要需將人孔止水，避免砂土隨水繼續流失，目前計畫將位於南京西路458號前污水人孔以混凝土填封止水，因此道路暫時不開放交通。

衛工處指出，目前相關管線單位再次於現場待命並已確認管線狀況，新工處進行灌漿改良地質，穩定地層，確保周遭建築物不受影響，並努力儘速恢復路面。

面對周遭民眾擔心，今沉陷點與昨不同，越來越靠近民宅？蔣萬安也於現場強調，既然現在已經找到原因，也就是深度比較深的污水管破損，那就會即刻針對問題做處理，後續也會對周邊可能發生或危險地方做全面通盤檢測。