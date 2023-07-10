柯文哲用太監比喻北市府　蔡詩萍酸：脫離21世紀文化局長可理解範圍

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布7月29日要舉辦演唱會，9日參加「董事長開講」直播時爆料，原本想在台北流行音樂中心辦，結果北市府不給辦，感嘆世態炎涼，被問到是否蔣萬安不同意？柯以這種事通常太監就解決掉，不會到皇上那裡來比喻。台北市文化局長蔡詩萍今受訪時表示，要選總統的人動不動用宮廷劇看待問題，脫離他21世紀所能理解的範圍。

▲台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者袁茵攝）

蔡詩萍10日上午於台北市政府受訪，針對柯文哲想在北流辦演唱會被拒絕，事後稱「世態炎涼」等言論，蔡詩萍表示，世態炎不炎涼，由政治人物自己去感受，文化局是秉持行政中立原則辦事，這是一貫的原則。

蔡詩萍提及，自己不曉得「世態炎涼」是什麼意思，文化局完全不會考量是前市長或現任主席，而是依照管理規則，不能租借給有政治活動疑慮的活動，「這是2020年12月『台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章』裡面有明確規定，當時市長正是柯文哲。」

至於會不會覺得過去的柯市長打臉現在柯主席？蔡詩萍提及，不知道怎麼回答這題目，但至少2020年北流規定此規章時，柯文哲不可能不知道，當時的文化局長也不可能不知道。媒體追問，是否覺得柯文哲政治操作？蔡詩萍稱，這讓媒體來評論。

被問到柯文哲以「太監」來比喻市府，北市府到底有無太監？蔡詩萍提及，自己不曉得一個要選總統的人，動不動用明朝宮廷戲或清朝宮廷戲看待此問題，脫離現在21世紀年代的文化局長所能理解範圍，「他應該去問問雍正王朝，不要來問我。」