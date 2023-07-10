不只停水！防開挖影響安全　南京西路「天坑」周邊81戶瓦斯管線斷氣

▲台北市長蔣萬安到場關心南京西路天坑。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜路面出現天坑，但損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，因此南京西路（西寧北路至環河北路）10日仍雙向封閉。台北市政府稍早通知，不只周邊用戶共108戶將暫停供水，還有81戶進行瓦斯管線斷氣，避免重新開挖時影響管線安全。

針對南京西路「天坑」事件，台北市政府10日上午通知，目前瓦斯管線雖未受影響，但為避免現場重新開挖時影響管線安全，大台北瓦斯將配合現場指揮官指示進行瓦斯管線斷氣，影響戶數約81戶，區公所已請里長協助逐一通知受影響住戶。

不只瓦斯管線要斷氣，北市府稍早提及，台北自來水事業處的自來水管線受下陷影響而脫接漏水，北水處已即時關閉相關制水閥止漏，周邊用戶包含南京西路303至325號、452至462號共108戶將暫時停止供水，北水處將於10日上午9時於南京西路301、325號各設置臨時供水站供民眾使用。

關於天坑造成原因與最新狀況，北市府說明，南京西路311號前路面經過搶修仍有坍陷情形，研判是損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，污水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所持續搶修，但為維護用路安全，10日封閉南京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道，建議用路人改走北側民生西路或南側長安西路或市民大道等替代道路。