　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「吵什麼吵啊賴清德」　賴陣營今釋諧音梗短片

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日透過官方YouTube頻道，推出5支充滿生活風格特色的募款小物宣傳短影片，透過日常生活中隨時可見的生活場景，包括戶外場所、咖啡廳、停車場等地，再加上「賴」的諧音梗，結合兩波的募款小物元素於影片中的各個角落，提醒支持者第二波募款小物將於10日中午12點上線。

▲▼賴清德推出募款小物宣傳影片。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

▲賴清德競辦推出募款小物宣傳影片。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，5支宣傳短影片分別為《信賴篇》、《好熱篇》、《咖啡篇》、《停車篇》以及《賴沙發篇》。她說明，該系列宣傳影片發想來自於歌手周杰倫的金曲《退後》MV中，演員台詞中有一句聽起來疑似「吵什麼吵賴清德」，且賴清德本人也親自幽默回覆，造成網友熱烈迴響。

郭雅慧說，團隊因此決定將諧音特色帶入宣傳影片當中，例如天氣熱時說出「好ㄌㄨㄚˋ」、停車時不自覺的說出「來來來」等，思索出無數方案後，最後精選出最有趣的想法製作成影片。

郭雅慧表示，從上週新社群平台Threads率先開啟帳號後，賴清德的文宣社群團隊不斷發揮創意，也呼應時下最「熱」的「ㄌㄨㄚ、」梗，透過這些與社群熱門關鍵字句的呼應，也代表賴清德的社群操作，不斷即時關注年輕朋友討論的話題，一來一往讓社群文宣素材更顯活潑有趣，也讓這波「ㄌㄨㄚ、」熱潮繼續延續。 

ET快訊
嗑光白飯刷負評！北科大學生聲明再炎上　網：燃燒吧
瑤瑤連身泳裝＋胸貼登台　辣到噴鼻血
狂嗑白飯刷負評　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」
婦大鬧社區10年　管委會投票65%同意強制她搬遷
「買炸雞失蹤」人妻找到了！　老公心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／「吵什麼吵啊賴清德」　賴陣營今釋諧音梗短片

僅342名額！柯文哲演唱會明搶票　自爆本想借北流「被蔣市府擋下」

圖／賴清德遭「舌舔」突襲！　整張臉猙獰變形

快訊／民進黨中山北松山禮讓林亮君？　他駁斥：已鎖定「本黨」人選

中藥商調劑權案　前立委邱垂貞10日入監...臉書千字文：問心無愧

傳民進黨禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

國防部建新型「P4實驗室」　核生化作戰強化戰劑防衛偵檢能量

殺警犯服外役監！藍委批綠修法「打假球」　要法務部重啟程序

鄭麗文不怕黨紀堅持「換侯」　侯友宜稱「同心齊力」向前邁進

民代詭異手勢被抓包？　徐巧芯看賴清德巧遇學生：想到2022

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

只看色塊、剪影猜角色！　誰會是「皮克斯真鐵粉」？

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

影／「吵什麼吵啊賴清德」　賴陣營今釋諧音梗短片

僅342名額！柯文哲演唱會明搶票　自爆本想借北流「被蔣市府擋下」

圖／賴清德遭「舌舔」突襲！　整張臉猙獰變形

快訊／民進黨中山北松山禮讓林亮君？　他駁斥：已鎖定「本黨」人選

中藥商調劑權案　前立委邱垂貞10日入監...臉書千字文：問心無愧

傳民進黨禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

國防部建新型「P4實驗室」　核生化作戰強化戰劑防衛偵檢能量

殺警犯服外役監！藍委批綠修法「打假球」　要法務部重啟程序

鄭麗文不怕黨紀堅持「換侯」　侯友宜稱「同心齊力」向前邁進

民代詭異手勢被抓包？　徐巧芯看賴清德巧遇學生：想到2022

淡水農會攜手青農齊心做公益　新北在地食材展現愛心

温昇豪臉書突PO「參選文」！釣出一排藍勾勾：一定投你

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

36歲骨科醫師挑戰「一日油霞縱走」失聯！搜山大隊上山尋人

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

影／「吵什麼吵啊賴清德」　賴陣營今釋諧音梗短片

僅342名額！柯文哲演唱會明搶票　自爆本想借北流「被蔣市府擋下」

盧廣仲車站「黑框」廣告照引熱議　釣出本尊3個字幽默回應

長舌大叔搭火車放聲講電話　5歲女童「一句話」教訓讓他超尷尬

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

快訊／正式向韓國瑜道歉　侯友宜認4年前「自己幫忙不夠」金拍謝

男童進入車長室休息　台鐵：不違規

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

星二代殺警炸鍋　侯友宜：我當選嚴禁「重大暴力犯罪」服外役監

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live Band連唱3首西洋老歌

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

星二代殺警服「外役監」　侯友宜要賴清德負責：政客以蒼生為念

殺警服外役監惹議　賴清德「該修法就修法」：讓重罪犯服完徒刑

法務部深夜談夜店殺警案　郭台銘看完更氣：連部長都對民進黨感到可惜？

民代詭異手勢被抓包？　徐巧芯看賴清德巧遇學生：想到2022

台灣2024將政黨輪替？　游盈隆曝關鍵：還有2條件未成熟

預言侯友宜民調將上升　吳子嘉分析9月後總統大選變化

團結力挺侯友宜　游淑慧嘆：黨內一些先進讓我瞠目結舌

更多熱門

相關新聞

柯：演唱會想辦北流　被蔣市府擋下

柯：演唱會想辦北流　被蔣市府擋下

民眾黨總統參選人柯文哲原先想在5月「開金口」辦演唱會，但最終無消無息，日前才正式對外宣布，7月29日要在約400人場地舉辦「KP SHOW」，售票時間就在10日中午12時，不過一張票價高達8800元，引發外界熱議。柯文哲9日爆料，自己原本想辦在台北流行音樂中心，結果自己卸下市長才3個月，北市府就不給辦。

賴清德遭「舌舔」突襲　整張臉猙獰變形

賴清德遭「舌舔」突襲　整張臉猙獰變形

遭疑躲賴清德後「導演」學生　議員回應

遭疑躲賴清德後「導演」學生　議員回應

民進黨禮讓林亮君？　他：已鎖定「本黨」人選

民進黨禮讓林亮君？　他：已鎖定「本黨」人選

傳綠禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

傳綠禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

KID叫外送「驚見坤達」！

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

《大學生》班底無預警宣布結婚！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面