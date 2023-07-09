快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

▲「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國立台北科技大學資財系30多名學生8日晚間到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯不夠而到店家的Google頻論狂洗1星負評，事後發布628字聲名，雙方各說各話。對此，網友直接到「北科資財營」下方留言，「哇...這聲明真是呵呵呵，燃燒吧」。

北科資財營指出，他們8日晚間7時20分先向店家詢問能否接納27人用餐，獲得肯定後才於晚間8時50分抵達用餐，當時店內剩下的飯量不足兩桶，「我們的工作人員共27位前去用餐，有1位同學沒吃，3位同學吃半碗，13位同學吃一碗，3位同學吃1.5碗，7位同學吃2碗，平均每位同學僅吃到了1.2個小碗」。

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▲▼目前店家、學生各執一詞。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）



北科資財營表示，因快炒店在學校旁邊，他們並非第一次去用餐，，過去曾有20人同時用餐，也未出現白飯吃完的情況，況且當下店內除了他們之外僅有一桌8名客人，這樣的人流不至於店家負荷不了；另外，用餐時間70分鐘，都未見店家補充過白飯。

最後，北科資財營總召表示，成員去洗1星負評確實屬於意氣用事，但內容並無誇大，所有言論都是真時遭遇，「用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥」，「我深感抱歉，我們確實有做得不好的地方，但也希望大家可以理解事發的過程典我們感受到的情況，感謝」。

對此，網友看完紛紛留言，「你們的公關是不是住在加油站附近」、「這是一篇提油救火，但把事情量化，也算學以致用啦」、「真有誠意的道歉，繼續批評店家白飯給的不足，只針對一顆星負評道歉，結論還是嫌店家不好」、「乖乖認錯就好沒事幹嘛再燒自己」、「你在提油救火嗎XDDD」、「你們不懂得如何處理就去問問大人，這篇回應很有可能是提油救火的公關危機」、「煮飯需要時間，你為什麼不點其他主食」。

北科資財營聲明稿

大家好！這邊是北科資財營籌備團隊，我是總召一祖威。

本營隊工作人員於昨日(7/8)19:40 至20:50 至位在本校旁的大道創意料理快炒用餐，用餐過程典店家有不愉快之處，關於此事，以下我們想做出幾點聲明！

1.雖店家聲明當日提供現場有兩鍋的白飯，然我們實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，當天店家提供給我們的是熱炒店常見的小碗，我們的工作人員共27位前去用餐，有1位同學沒吃，3位同學吃半碗，13位同學吃一碗，3位同學吃 1.5碗，7位同學吃 2碗，平均每位同學僅吃到了 1.2個小碗的飯量這樣的飯量應不足兩鍋。

2. 當天前去用餐前，我們的工作人員有在19:20 時向店家詢問過是否能夠接納27位同學，而當下店家的回應是可以，並沒有提到會有飯量不足的問題，而先前我們也曾20位同學前去用餐，沒有碰過會有白飯吃完的情況，當天到場時除了我們以外僅有一桌約8位客人，這樣的人流量應該不至於店家負荷不了，整個用餐的過程長達1小時10分鐘，我們也沒有見到店家有對白飯進行補充的動作。

3. 工作人員當天共27位消費 6900元，攤帳時我們每人付了255 元，255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，我們覺得十分不合理。

在事情發生之後，本系的工作人員包含我本人有至店家的google 評論留下 1顆星的評價，針對後續的處置我們確實有意氣用事的成分，但我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！

發生此事造成了許多人包含營隊参與者的麻煩，在此我深感抱歉，我們確實有做得不好的地方，但也希望大家可以理解事發的過程典我們感受到的情況，感謝

總召 祖威