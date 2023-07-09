　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供）

▲大學生火速吃光白飯，事後埋怨「沒白飯吃不飽」，到餐廳Google狂刷1星負評，讓餐廳老闆非常委屈。（圖／王老闆提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」王老闆投訴，8日晚餐時間有30幾位大學生到店裡用餐，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯吃光，最後埋怨吃不飽到Google評論狂洗1星負評，讓他覺得非常無奈與委屈，畢竟學生們沒有訂位，他沒有時間事前準備，一群人上桌後又主攻白飯，當然一下子補不回來。

「大道創意料理快炒」王老闆表示，8日晚間收到國立台北科技大學資財系學生打電話問有沒有位置，表明約有20幾人會前往店內用餐，不料學生到場後才發現有30多人，原本覺得應該不是什麼大問題，依然安排學生入座，不料學生入座後開始狂攻白飯，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯吃光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王老闆說，學生每人都用1個碗裝2碗白飯的量，把飯吃光後就向員工反應「沒白飯了」，工作人員當時建議可以先點炒麵，因為煮白飯需要一段時間，但被學生拒絕，最後學生還沒有等到白飯煮好，用餐完就離開，沒想到事後跑到餐廳的Google評論狂洗1星負評，讓他非常傻眼。

根據東森新聞報導，王老闆事後受訪，認為自己被惡意針對，原先準備好的2鍋飯，是將近70人的份量，沒想到學生們吃光後不滿意，還來狂刷負評。他說，當時學生一桌10人才點七、八道菜，怎麼會吃得夠，加上每個人盛飯都是盛得滿滿的，瞬間所有人主攻白飯，他當然一下子補不回來。

王老闆說，他的白飯是免費供應不收費，但不是讓人吃白飯吃到飽，而且學生如果有事先訂位，他知道人數可以提早準備，絕對不怕吃，事後1人、2人在Google留負評，他也會虛心接受，但今天是10多人一起來刷，整排寫下這些負評，每個都寫一樣原因，對他來說就是商譽損害，他雖然不會跟學生計較，但若對方繼續惡意給負評，不排除提告

▲▼熱炒（圖／翻攝自google評論）

▲事件發生後，有不少網友幫忙老闆「補血」，在google評論留下5星好評。（圖／翻攝自google評論）

「大道創意料理快炒」在市民大道上也算小有名氣，事件曝光後有不少網友、饕客幫忙寫下5星好評「補血」，有人說「老闆我挺你」、「老闆加油，服務業真的很辛苦」、「可憐一群餓死鬼，有力氣留一星負評，沒力氣點其他東西，來幫補個血，老闆加油」。

ET快訊
荔枝一天能吃幾顆？　營養師解答
房東逼吞2.5萬鐵門費　網刷整排「王小姐是對的！」本尊照曝光
快訊／狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已和解
羅時豐確診「昏迷無意識」：差點死掉
大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身說話了
她會議室激戰男同事！性愛照流入對方妻手中
侯友宜道歉「4年前幫忙不夠」　韓國瑜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

吃光2桶免費白飯！還刷1星負評　北科大學生：願道歉

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

只看色塊、剪影猜角色！　誰會是「皮克斯真鐵粉」？

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

吃光2桶免費白飯！還刷1星負評　北科大學生：願道歉

快訊／桃園3層樓民宅火警　鐵窗噴出大量黑煙

權貴外役監爭議　柯文哲直言「就是不對」：法令不對就要修

直擊／MAMAMOO+來了！　突現場宣布1喜訊...2.8萬人當場暴動

想在辯論會問侯友宜何種題目？　柯文哲笑答：先確定他7／23後還在

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

有性慾就會勃起？「3大迷思」泌尿醫破解了

為培訓新燃料船船員　航港局、海員工會與新加坡洽商培訓種子教官

羅時豐確診「昏迷無意識還失憶」　躺醫院一個月：差點死掉

促進飲食淨零！新北「滿漢全惜」料理　甄選獲獎名單揭曉

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

生活熱門新聞

UNIQLO「免費好康」被挖出

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

快訊／好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！食藥署證實回收中

永和背心正妹撞前車重摔　網看了超心疼

好市多：1300名會員購買致癌物乾酪

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

KID叫外送「驚見坤達」！

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

《大學生》班底無預警宣布結婚！

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面