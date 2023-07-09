大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

▲大學生火速吃光白飯，事後埋怨「沒白飯吃不飽」，到餐廳Google狂刷1星負評，讓餐廳老闆非常委屈。（圖／王老闆提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」王老闆投訴，8日晚餐時間有30幾位大學生到店裡用餐，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯吃光，最後埋怨吃不飽到Google評論狂洗1星負評，讓他覺得非常無奈與委屈，畢竟學生們沒有訂位，他沒有時間事前準備，一群人上桌後又主攻白飯，當然一下子補不回來。

「大道創意料理快炒」王老闆表示，8日晚間收到國立台北科技大學資財系學生打電話問有沒有位置，表明約有20幾人會前往店內用餐，不料學生到場後才發現有30多人，原本覺得應該不是什麼大問題，依然安排學生入座，不料學生入座後開始狂攻白飯，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯吃光。

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王老闆說，學生每人都用1個碗裝2碗白飯的量，把飯吃光後就向員工反應「沒白飯了」，工作人員當時建議可以先點炒麵，因為煮白飯需要一段時間，但被學生拒絕，最後學生還沒有等到白飯煮好，用餐完就離開，沒想到事後跑到餐廳的Google評論狂洗1星負評，讓他非常傻眼。

根據東森新聞報導，王老闆事後受訪，認為自己被惡意針對，原先準備好的2鍋飯，是將近70人的份量，沒想到學生們吃光後不滿意，還來狂刷負評。他說，當時學生一桌10人才點七、八道菜，怎麼會吃得夠，加上每個人盛飯都是盛得滿滿的，瞬間所有人主攻白飯，他當然一下子補不回來。

王老闆說，他的白飯是免費供應不收費，但不是讓人吃白飯吃到飽，而且學生如果有事先訂位，他知道人數可以提早準備，絕對不怕吃，事後1人、2人在Google留負評，他也會虛心接受，但今天是10多人一起來刷，整排寫下這些負評，每個都寫一樣原因，對他來說就是商譽損害，他雖然不會跟學生計較，但若對方繼續惡意給負評，不排除提告

▲事件發生後，有不少網友幫忙老闆「補血」，在google評論留下5星好評。（圖／翻攝自google評論）

「大道創意料理快炒」在市民大道上也算小有名氣，事件曝光後有不少網友、饕客幫忙寫下5星好評「補血」，有人說「老闆我挺你」、「老闆加油，服務業真的很辛苦」、「可憐一群餓死鬼，有力氣留一星負評，沒力氣點其他東西，來幫補個血，老闆加油」。