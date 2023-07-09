　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

▲「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

生活中心／台北報導

北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」昨（8日）晚餐時段湧入30多名大學生，沒訂位就到店內用餐，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯全吃光，還抱怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過。狂吃白飯學生被爆是「北科資財營」營隊工作人員，營隊總召稍早在臉書發表聲明，強調學生吃的飯量不到兩鍋，並稱留下1星評價並無誇大其詞，「我們覺得這並無不妥！」

北市中山區市民大道上的「大道創意料理快炒」王老闆無奈表示，昨臨時有學生打電話來問有沒有位置，表明約有20幾人會前往店內用餐，結果學生一到現場後，才發現竟有30幾人，在菜還沒上齊之前，這些學生就把現場備有的2桶白飯全部吃完，請學生改點炒麵被拒絕，最後還抱怨沒吃飽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王老闆說，結果昨晚就發現Google出現一整排1星評論，感到很難過。事件爆發後，許多網友湧入「北科資財營」粉專留言批評，要開30人以上的慶功宴，居然不先打電話預約，一點做事邏輯都沒有，也有網友批評「30幾人慶功宴才消費6000多是要吃人家多少免費白飯？」

對此，北科資財營籌備團隊總召晚間在臉書貼出聲明，表示昨晚學生實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，當天共27位消費6900元，攤帳時我們每人付了255元，「255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，我們覺得十分不合理。」

聲明也指出，在事情發生之後，資財系工作人員有至店家的google評論留下1顆星的評價，「針對後續的處置我們確實有意氣用事的成分，但我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！」

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

▲▼店家提供監視器畫面可以看到學生在菜還沒上齊之前，每人都盛超大一碗白飯。（圖／王老闆提供）

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

北科資財營聲明稿全文如下：

大家好！這邊是北科資財營籌備團隊，我是總召一祖威。

本營隊工作人員於昨日(7/8)19:40至20:50至位在本校旁的大道創意料理快炒用餐，用餐過程與店家有不愉快之處，關於此事，以下我們想做出幾點聲明！

1.雖店家聲明當日提供現場有兩鍋的白飯，然我們實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，當天店家提供給我們的是熱炒店常見的小碗，我們的工作人員共27位前去用餐，有1位同學沒吃，3位同學吃半碗，13位同學吃一碗，3位同學吃1.5碗，7位同學吃2碗，平均每位同學僅吃到了1.2個小碗的飯量這樣的飯量應不足兩鍋。

2.當天前去用餐前，我們的工作人員有在19:20時向店家詢問過是否能夠接納27位同學，而當下店家的回應是可以，並沒有提到會有飯量不足的問題，而先前我們也曾20位同學前去用餐，沒有碰過會有白飯吃完的情況，當天到場時除了我們以外僅有一桌約8位客人，這樣的人流量應該不至於店家負荷不了，整個用餐的過程長達1小時10分鐘，我們也沒有見到店家有對白飯進行補充的動作。

3.工作人員當天共27位消費6900元，攤帳時我們每人付了255元，255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，我們覺得十分不合理。

在事情發生之後，本系的工作人員包含我本人有至店家的google評論留下1顆星的評價，針對後續的處置我們確實有意氣用事的成分，但我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！

發生此事造成了許多人包含營隊参與者的麻煩，在此我深感抱歉，我們確實有做得不好的地方，但也希望大家可以理解事發的過程與我們感受到的情況，感謝

總召 祖威

▼北科資材營聲明。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲▼北科資材營聲明。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

ET快訊
嗑光白飯刷負評！北科大學生聲明再炎上　網：燃燒吧
瑤瑤連身泳裝＋胸貼登台　辣到噴鼻血
狂嗑白飯刷負評　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」
婦大鬧社區10年　管委會投票65%同意強制她搬遷
「買炸雞失蹤」人妻找到了！　老公心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

吃光2桶免費白飯！還刷1星負評　北科大學生：願道歉

飢餓三十「翻轉市集」　逾30愛心品牌設攤翻轉兒童危「飢」

校花女友太可愛！男交往半年「不敢色色」：怕玷汙了她

小四妹開房門撞見「姊姊、男友四肢交纏」　她用「4字」轉移話題

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

只看色塊、剪影猜角色！　誰會是「皮克斯真鐵粉」？

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

吃光2桶免費白飯！還刷1星負評　北科大學生：願道歉

飢餓三十「翻轉市集」　逾30愛心品牌設攤翻轉兒童危「飢」

校花女友太可愛！男交往半年「不敢色色」：怕玷汙了她

小四妹開房門撞見「姊姊、男友四肢交纏」　她用「4字」轉移話題

淡水農會攜手青農齊心做公益　新北在地食材展現愛心

温昇豪臉書突PO「參選文」！釣出一排藍勾勾：一定投你

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

36歲骨科醫師挑戰「一日油霞縱走」失聯！搜山大隊上山尋人

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

影／「吵什麼吵啊賴清德」　賴陣營今釋諧音梗短片

僅342名額！柯文哲演唱會明搶票　自爆本想借北流「被蔣市府擋下」

盧廣仲車站「黑框」廣告照引熱議　釣出本尊3個字幽默回應

長舌大叔搭火車放聲講電話　5歲女童「一句話」教訓讓他超尷尬

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

UNIQLO「免費好康」被挖出

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

快訊／好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！食藥署證實回收中

永和背心正妹撞前車重摔　網看了超心疼

快訊／連5震！　最新規模5.2、最大震度4級

暑假玩高雄遇「傳說中金鑰匙」！　超帥臉孔曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

KID叫外送「驚見坤達」！

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

《大學生》班底無預警宣布結婚！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面