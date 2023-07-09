狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

▲「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）



生活中心／台北報導

北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」昨（8日）晚餐時段湧入30多名大學生，沒訂位就到店內用餐，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯全吃光，還抱怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過。狂吃白飯學生被爆是「北科資財營」營隊工作人員，營隊總召稍早在臉書發表聲明，強調學生吃的飯量不到兩鍋，並稱留下1星評價並無誇大其詞，「我們覺得這並無不妥！」

北市中山區市民大道上的「大道創意料理快炒」王老闆無奈表示，昨臨時有學生打電話來問有沒有位置，表明約有20幾人會前往店內用餐，結果學生一到現場後，才發現竟有30幾人，在菜還沒上齊之前，這些學生就把現場備有的2桶白飯全部吃完，請學生改點炒麵被拒絕，最後還抱怨沒吃飽。

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王老闆說，結果昨晚就發現Google出現一整排1星評論，感到很難過。事件爆發後，許多網友湧入「北科資財營」粉專留言批評，要開30人以上的慶功宴，居然不先打電話預約，一點做事邏輯都沒有，也有網友批評「30幾人慶功宴才消費6000多是要吃人家多少免費白飯？」

對此，北科資財營籌備團隊總召晚間在臉書貼出聲明，表示昨晚學生實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，當天共27位消費6900元，攤帳時我們每人付了255元，「255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，我們覺得十分不合理。」

聲明也指出，在事情發生之後，資財系工作人員有至店家的google評論留下1顆星的評價，「針對後續的處置我們確實有意氣用事的成分，但我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！」

▲▼店家提供監視器畫面可以看到學生在菜還沒上齊之前，每人都盛超大一碗白飯。（圖／王老闆提供）



北科資財營聲明稿全文如下：

大家好！這邊是北科資財營籌備團隊，我是總召一祖威。

本營隊工作人員於昨日(7/8)19:40至20:50至位在本校旁的大道創意料理快炒用餐，用餐過程與店家有不愉快之處，關於此事，以下我們想做出幾點聲明！

1.雖店家聲明當日提供現場有兩鍋的白飯，然我們實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，當天店家提供給我們的是熱炒店常見的小碗，我們的工作人員共27位前去用餐，有1位同學沒吃，3位同學吃半碗，13位同學吃一碗，3位同學吃1.5碗，7位同學吃2碗，平均每位同學僅吃到了1.2個小碗的飯量這樣的飯量應不足兩鍋。

2.當天前去用餐前，我們的工作人員有在19:20時向店家詢問過是否能夠接納27位同學，而當下店家的回應是可以，並沒有提到會有飯量不足的問題，而先前我們也曾20位同學前去用餐，沒有碰過會有白飯吃完的情況，當天到場時除了我們以外僅有一桌約8位客人，這樣的人流量應該不至於店家負荷不了，整個用餐的過程長達1小時10分鐘，我們也沒有見到店家有對白飯進行補充的動作。

3.工作人員當天共27位消費6900元，攤帳時我們每人付了255元，255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，我們覺得十分不合理。

在事情發生之後，本系的工作人員包含我本人有至店家的google評論留下1顆星的評價，針對後續的處置我們確實有意氣用事的成分，但我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！

發生此事造成了許多人包含營隊参與者的麻煩，在此我深感抱歉，我們確實有做得不好的地方，但也希望大家可以理解事發的過程與我們感受到的情況，感謝

總召 祖威

▼北科資材營聲明。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

