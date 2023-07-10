北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝光！謎之金額再炎上

記者黃翊婷／綜合報導

北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」老闆抱怨，有一群大學生突然來用餐，還吃光2桶白飯，事後居然又在Google評論狂洗1星負評，讓他感到很難過。事後有臉書粉絲專頁管理員分享店家的結帳單，發現總金額是6140元，而非6900元；不過，北科資財營人員透過臉書回應，當日消費金額確實為6900元，共27人用餐，因為有一單素的另結，所以不在公布的帳單上，但還是無法平息輿論。

▲結帳單總金額為6140元，學生們則堅稱是6900元。（圖／翻攝自Facebook／鄉民食堂）

「大道創意料理快炒」王姓老闆表示，8日有一群學生未訂位就到店內用餐，在菜還沒上齊之前，學生就把現場備有的2桶白飯全部吃完，請學生改點炒麵被拒絕，最後還抱怨沒吃飽，沒想到9日晚間就發現Google出現一整排1星評論，讓他感到很難過。

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▼▲王老闆抱怨學生們吃光2桶白飯。（圖／王老闆提供）

事情在網路上傳開，網友們紛紛湧入「北科資財營」粉專留言批評，北科資財營籌備團隊總召曾發出聲明反駁，認為用餐者有留言評論的權利，但被砲轟到刪文；最終一行人返回熱炒店致歉，並與王老闆合照，「我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓！」

不過，臉書粉專「鄉民食堂」9日晚間分享當日大學生們的結帳單，發現品項包含清炒時蔬、金沙蛋豆腐、香酥炸蚵仔等等共12種、34項，結帳總金額則是6140元，而不是學生們說的6900元。

對此，北科資財營人員透過臉書回應，當日消費金額確實是6900元，共27人攤帳，每人收255元，因為有一單素的另結，所以不在店家公布的帳單上，當下他們也有提前20分鐘和店家確認座位，對於造成學校其他同學困擾，他們也感到很抱歉。但這個說法還是讓許多網友無法接受，紛紛在貼文底下留言抨擊，「你們用餐金額到底是6140元還是6900元」、「提油救火」、「太扯了」。

▼北科資財營人員回覆網友質疑。