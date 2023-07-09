　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

▲▼營養師教你「一碗白飯」熱量這樣換算 。（圖／Unsplash）

▲近日北科大學生到熱炒店用餐，因為白飯問題狂刷負評，讓白飯吃到飽這件事成了討論焦點。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／柯振中報導

近日北科大一群學生到某熱炒店用餐，因為不滿店家的免費白飯份量不足，氣得集體刷1星負評，引發許多討論，也讓許多網友好奇，小火鍋店通常都有白飯、冰淇淋免費吃到飽，究竟是如何撐住壓力的。貼文曝光後，立即有內行人出面回應。

一名網友在PTT詢問，現在有許多餐廳會提供內用白飯吃到飽，不過小火鍋店大多數都有免費的白飯、冰淇淋及飲料，不但能夠瘋狂吃飯，飯後還可以來個冰淇淋當結尾，期間還能不斷喝飲料，絕對十分享受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供）

▲學生因為白飯吃不夠而留負評，意外引發白飯吃到飽的話題。（圖／王老闆提供）

不過這種小火鍋店通常都不會有白飯不夠的情況，較常出現的可能是冰淇淋不夠，讓網友十分好奇，「小火鍋店都怎撐得住這種壓力測試？版上有小火鍋店老闆嗎？」

貼文引發討論後，許多網友點出原因，「火鍋料很差啊，從這裡賺」、「火鍋料不用50元啊，怎麼沒賺」、「火鍋店白飯用量不會很大吧？因為王子麵會分掉用量」、「王子麵還比白飯貴吧」、「以前鄉民說大量叫打折+B貨。」

此外，也有內行人回應，若是到特定的賣場，購買大份量的原物料、飲料，價格會比便利商店便宜很多，店家只需要多招顧客消化庫存就行，只要能在賞味期限內消化完畢，幾乎都不會虧本、不怕被吃倒。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
荔枝一天能吃幾顆？　營養師解答
房東逼吞2.5萬鐵門費　網刷整排「王小姐是對的！」本尊照曝光
快訊／狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已和解
羅時豐確診「昏迷無意識」：差點死掉
大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身說話了
她會議室激戰男同事！性愛照流入對方妻手中
侯友宜道歉「4年前幫忙不夠」　韓國瑜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

吃光2桶免費白飯！還刷1星負評　北科大學生：願道歉

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

只看色塊、剪影猜角色！　誰會是「皮克斯真鐵粉」？

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

吃光2桶免費白飯！還刷1星負評　北科大學生：願道歉

快訊／桃園3層樓民宅火警　鐵窗噴出大量黑煙

權貴外役監爭議　柯文哲直言「就是不對」：法令不對就要修

直擊／MAMAMOO+來了！　突現場宣布1喜訊...2.8萬人當場暴動

想在辯論會問侯友宜何種題目？　柯文哲笑答：先確定他7／23後還在

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

有性慾就會勃起？「3大迷思」泌尿醫破解了

為培訓新燃料船船員　航港局、海員工會與新加坡洽商培訓種子教官

羅時豐確診「昏迷無意識還失憶」　躺醫院一個月：差點死掉

促進飲食淨零！新北「滿漢全惜」料理　甄選獲獎名單揭曉

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

UNIQLO「免費好康」被挖出

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

快訊／好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！食藥署證實回收中

永和背心正妹撞前車重摔　網看了超心疼

好市多：1300名會員購買致癌物乾酪

更多熱門

相關新聞

即／北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

即／北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

國立台北科技大學資財系30多名學生8日晚間到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯不夠而到店家的Google頻論狂洗1星負評，事後發布628字聲名，雙方各說各話。對此，網友直接到「北科資財營」下方留言，「哇...這聲明真是呵呵呵，燃燒吧」。

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

台南有超狂「138元吃到飽」

台南有超狂「138元吃到飽」

關鍵字：

小火鍋店白飯吃到飽

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

KID叫外送「驚見坤達」！

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

《大學生》班底無預警宣布結婚！

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面