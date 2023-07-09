小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

▲近日北科大學生到熱炒店用餐，因為白飯問題狂刷負評，讓白飯吃到飽這件事成了討論焦點。（示意圖／Unsplash）



網搜小組／柯振中報導

近日北科大一群學生到某熱炒店用餐，因為不滿店家的免費白飯份量不足，氣得集體刷1星負評，引發許多討論，也讓許多網友好奇，小火鍋店通常都有白飯、冰淇淋免費吃到飽，究竟是如何撐住壓力的。貼文曝光後，立即有內行人出面回應。

一名網友在PTT詢問，現在有許多餐廳會提供內用白飯吃到飽，不過小火鍋店大多數都有免費的白飯、冰淇淋及飲料，不但能夠瘋狂吃飯，飯後還可以來個冰淇淋當結尾，期間還能不斷喝飲料，絕對十分享受。

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▲學生因為白飯吃不夠而留負評，意外引發白飯吃到飽的話題。（圖／王老闆提供）



不過這種小火鍋店通常都不會有白飯不夠的情況，較常出現的可能是冰淇淋不夠，讓網友十分好奇，「小火鍋店都怎撐得住這種壓力測試？版上有小火鍋店老闆嗎？」

貼文引發討論後，許多網友點出原因，「火鍋料很差啊，從這裡賺」、「火鍋料不用50元啊，怎麼沒賺」、「火鍋店白飯用量不會很大吧？因為王子麵會分掉用量」、「王子麵還比白飯貴吧」、「以前鄉民說大量叫打折+B貨。」

此外，也有內行人回應，若是到特定的賣場，購買大份量的原物料、飲料，價格會比便利商店便宜很多，店家只需要多招顧客消化庫存就行，只要能在賞味期限內消化完畢，幾乎都不會虧本、不怕被吃倒。