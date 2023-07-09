狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

▲北科資財營到熱炒店道歉。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）



生活中心／台北報導

北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」昨（8日）晚餐時段湧入30多名大學生，沒訂位就到店內用餐，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯吃光還怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過。遭控狂吃白飯的「北科資財營」總召稍早在臉書發聲明稱留下1星評價並無不妥，被網友痛批後刪文。晚間資財營貼出工作團隊到熱炒店道歉並與老闆合照，表示已解開誤會，會記取教訓。

北市中山區市民大道上的「大道創意料理快炒」表示，昨有30多名學生未訂位就到店內用餐，在菜還沒上齊之前，學生就把現場備有的2桶白飯全部吃完，請學生改點炒麵被拒絕，最後還抱怨沒吃飽，結果昨晚就發現Google出現一整排1星評論，感到很難過。

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事件爆發後，許多網友湧入「北科資財營」粉專留言批評，北科資財營籌備團隊總召晚間在臉書貼出聲明，表示昨晚學生實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，對於至店家的google評論留下1顆星的評價，聲明表示：「我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！」

結果該聲明反被網友砲轟，隨後刪文。今晚北科大資財營再貼出營隊團隊到熱炒店致歉的照片，表示：「我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓！」

資財營晚間最新貼文全文如下：

大家好 這邊是北科資財營總召趙祖威

抱歉造成了大家的困擾

我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉

也和老闆解開了誤會！

在店家的評論下刷負評確實是我們的錯

沒有和店家先說好也是我們的問題

感謝大家對此事的關心

我們會記取這次深刻的教訓

總召 趙祖威