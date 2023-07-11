原本坐等告白！揭曖昧男「說她臉O奶X」氣炸：還想洗腦隆乳

▲原PO得知曖昧對象說自己「臉可以、奶不行」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

無意間得知曖昧對象對她的評價，瞬間跌到谷底！一位女網友表示，曖昧對象有釋出好感，本來她已經準備要接受告白，卻從共同朋友那得知，對方認為她「很可惜」，「臉可以但是奶不行，身材瘦沒奶」，男方還打算交往後要洗腦她隆乳，讓其他人也不禁直呼，「塊陶」、「好爛好噁心！」

這位女網友在Dcard匿名發文，「被說臉可以奶不行」，文中表示，她跟曖昧對象本來好好的，對方也明示有好感，已經進展到隨時準備接受告白的階段，「但是，從他的共同朋友那邊意外知道，他常常說我很可惜，臉可以但是奶不行、身材瘦沒奶。」

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共同朋友還透露，曖昧對象說雖然喜歡她，但常常會想說「她有大奶就好了」，甚至說過未來如果兩人在一起，會慢慢洗腦她去隆胸，「這樣就能變成最頂的妹子，然後所有人就會很羨慕他。」

原PO聽完之後超難過，「說喜歡我，卻連我的胸部都不能接受嗎？而且因為我是小奶，還說未來洗腦我去隆胸，變成你愛的大奶就好嗎？」無法接受的她決定斬斷爛桃花，「真是謝謝了，現在，我也不會接受你了。沒有想到居然有這種人，表面接受，私下卻這樣。」

貼文一出，不少人紛紛替原PO感到高興，「這種人高機率會跟朋友聊性事，恭喜即時清醒了」、「這種交往絕對是PUA男，還想以後洗腦妳去隆乳==，塊陶」、「恭喜妳看清了一個膚淺的男生」、「這個人有夠噁耶！什麼叫慢慢洗腦妳？有夠可怕，幸好妳很清醒」、「恭喜妳早日看清，幸好還沒進一步，這值得慶祝。」