寶格麗官網台灣前面未加「中國」遭陸網友出征　藝人代言也受波及

▲寶格麗遭大陸網友出征，稱其官網把台灣與中國並列為國家。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

全球知名奢侈品牌寶格麗（BVLGARI）近日被大陸網友扒出在非大陸地區的官網中，寶格麗使用中文或英文等不同語言，把台灣（Taiwan）與中國（China）、中國香港特別行政區（Hong Kong SAR China）和中國澳門特別行政區（Macao SAR China）並列顯示，疑似有並列為「國家」之意，因此遭到大陸網友出征，要求官方回應。

▲寶格麗與王者榮耀遊戲推出的聯名款皮膚。（圖／翻攝微博）

《界面新聞》報導，7月11日，義大利高級珠寶品牌寶格麗登上微博熱搜。值得注意的是，當天本是寶格麗正式發布與王者榮耀遊戲合作推出的聯名數位皮膚。但這個話題很快就被爭議蓋過。當天中午，「寶格麗的官網把台灣化成國家」的話題條在微博熱搜榜上攀升。

據悉，大陸網友先是在微博上PO文稱，根據寶格麗官方網站「所有店鋪」頁面顯示，在亞洲市場下拉欄中，台灣地區（顯示為「台灣」）與中國、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區並列顯示，日本、新加坡、印度、以色列等國家也一同在列。

▲為寶格麗代言的藝人也被網友列名要求表態。（圖／翻攝九派新聞）

因此，大陸網友們認為引發爭議的焦點在於寶格麗沒有別標示「台灣地區」或「中國台灣」，只用「台灣」二字，與中國並列，在該品牌顯示兩岸主權上的平等地位，同時，也讓大陸網友們群情激憤，紛紛留言回應，希望寶格麗官方能解釋並回應。

由於這個話題在大陸各社群平台或搜尋網站均登上熱搜榜，還有網友刻意整理出曾代言寶格麗的藝人們，讓外界檢視這些藝人會不會因此而發聲抵制代言，包括劉亦菲、楊洋、劉雯、佟麗婭及趙露思等一線明星都被列名其中。

截至發稿前，寶格麗官方微博尚未作出正式回應，不過，根據記者實測，在台灣及全球官網中，已經連結不到大陸網友所提的「所有店舖」頁面。