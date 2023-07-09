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騎士改管炸噪音　「一次收4紅單」他遮牌槓到底！嗆檢舉人俗辣

▲▼▲▼晚「通知」鄰居他下班了！騎士一次收4張罰單　卻遮車牌開摃檢舉人。（圖／臉書粉絲團「收到驗車 我檢舉的」授權使用）

▲騎士改管炸噪音「通知住戶下班嘍」，遭檢舉一次收4張罰單，反嗆檢舉人「俗辣啊，只會在網路上發言」。（圖／臉書粉絲團「收到驗車 我檢舉的」授權使用）

網搜小組／趙蔡州報導

台北市南港區有網友投訴，住家附近的餐廳有員工改裝機車的排氣管，每次晚上下班時都會發出高分貝噪音，而該員工收到罰單後不但不反省，反而拿道具遮蓋車牌，嗆檢舉人「可憐」、「俗辣啊，只會在網路上發言」等語。

▲▼晚「通知」鄰居他下班了！騎士一次收4張罰單　卻遮車牌開摃檢舉人。（圖／翻攝自收到驗車 我檢舉的）

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▲員工收到罰單後沒有反省，反而拿道具遮住車牌，防止再次被檢舉。（圖／翻攝自收到驗車 我檢舉的）

臉書粉絲團「收到驗車 我檢舉的」表示，他們近日收到一位居住在台北南港的網友投訴，住家附近某餐廳員工的機車因為有改裝排氣管，導致每天晚上9點半前後都會傳出巨大的噪音，非常擾民。

粉絲團也貼上員工發動機車的影片，同時tag餐廳寫下「你們的員工是怕社區住戶不知道，他每天晚上9點半下班嘛」。影片可以看見，該員工發動機車時，寂靜的社區中立刻響起巨大的轟鳴聲。

粉絲團後續拿著影片向警方檢舉，讓該員工一次被開出4張罰單，分別是「未裝設照後鏡」、「未安裝擋泥板」、「後方反光片遮蔽」、「排氣管未裝設防燙蓋」，且必須到環保局驗車。

「收到驗車 我檢舉的」透露，其實投訴者已多次向餐廳反應，該員工的機車噪音非常擾民，但一直未能獲得改善，所以才來求助粉絲團。

▲▼晚「通知」鄰居他下班了！騎士一次收4張罰單　卻遮車牌開摃檢舉人。（圖／翻攝自收到驗車 我檢舉的）

▲粉絲團表示，住戶已多次向餐廳反應，但一直未獲得改善。（圖／翻攝自收到驗車 我檢舉的）

粉絲團貼文一出，引起不少網友留言熱議，有人說「又是這種改管噪音猴」、「光看照片就覺得吵」、「車子不會跑，改管還是不會跑啦」、「禁止改裝排氣管是必經之路」、「每天檢舉就對了」。

不過遭投訴的店員被檢舉後不但不反省，反而拿道具「遮蓋車牌」，再到粉絲團留言，怒嗆檢舉人「你真的爆幹可憐哈哈哈」、「是不是小時候傷到腦啊，想法真極端」、「今天偷拍為什麼要躲那麼遠」、「就俗辣啊，只會在網路上發言」等。

▼遭投訴的員工到粉絲團嗆聲「你真的爆幹可憐哈哈哈」。（圖／翻攝自收到驗車 我檢舉的）

▲▼晚「通知」鄰居他下班了！騎士一次收4張罰單　卻遮車牌開摃檢舉人。（圖／翻攝自收到驗車 我檢舉的）

▲▼晚「通知」鄰居他下班了！騎士一次收4張罰單　卻遮車牌開摃檢舉人。（圖／翻攝自收到驗車 我檢舉的）

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