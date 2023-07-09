蘆洲棋牌社暗藏非法賭博　警連抄2場逮41賭客

記者陸運陞／新北報導

新北市許多不肖「棋牌社、棋藝社」業者，以合法博弈交流，其中暗藏非法賭博。蘆洲警方針對轄內9家棋牌社進行監控，日前在八里區、蘆洲區分別查獲2家棋牌社提供兌換現金，警方共查扣賭資23萬元、電動麻將桌、相關賭具及監視器等證物，並將負責人及41名賭客，依賭博罪移送士林、新北地檢署偵辦。

▲警方查獲棋牌社，以協會作為掩護，實為提供場地賭博。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北八里區商港路及蘆洲區中原路2家棋牌社，長期以棋牌協會作為掩飾，以麻將作為博弈方式，提供地方、賭具讓民眾耍樂，收取每將400元場地費，還提供以1比1籌碼兌換現金，吸引賭客前來。蘆洲警方接獲線報，6日下午4時許，前往2家棋牌社一舉破獲，分別逮捕負責人53歲林女、31歲羅女及41名賭客。

▲警方共逮獲41名賭客。（圖／記者陸運陞翻攝）

蘆洲警方表示，該分局112年已查獲5次棋牌社涉及經營賭場犯罪，今後也不會停止查緝，絕不手軟，除了依賭博罪移送法辦外，也會啟動第三方警政進行行政干預，奉勸有心人士切勿嘗試遊走法律邊緣，以淨化治安污染源，杜絕賭博歪風。

▲警方查扣賭資23萬，以及賭具、籌碼等證物。（圖／記者陸運陞翻攝）