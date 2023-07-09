　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

9仿生機器人開聯合國記者會　被問是否背叛人類…一秒變臉眼閃怒火

中央社

聯合國召開人工智慧峰會，7日舉行全世界首場人類與機器人的共同記者會。機器人說，未來將有更多機器人，它們會幫忙解決全球問題，但不會和人類搶工作，也絕不會背叛人類。

路透社報導，9個仿生機器人出席在瑞士日內瓦舉辦的「AI for Good全球峰會」記者會。

身穿藍色護理師制服的醫療保健機器人葛蕾絲（Grace）說：「我會和人類一起工作，提供協助與支援，但不會取代現有的任何職務。」

▲▼9仿生機器人開聯合國記者會。（圖／路透）

▲仿生機器人現身聯合國記者會。（圖／路透，下同）

葛蕾絲的製作者、美國人工智慧（AI）權威、SingularityNET的創辦人兼執行長戈策爾（Ben Goertzel）詢問：「你確定嗎，葛蕾絲？」它答道：「是的，我確定。」

▲▼9仿生機器人開聯合國記者會。（圖／路透）

記者詢問全球最先進的擬真機器人阿美卡（Ameca）（上圖），有朝一日是否會背叛坐在它身旁的製作者傑克森（Will Jackson），阿美卡的冰藍色眼睛閃爍著怒火，它說：「我不確定你為何會這麼想。我的製作者對我非常好，我對於現況非常滿意。」

許多機器人近期都透過最新版本的生成式AI進行升級，面對提問給出了成熟的答案，甚至連製作者都感到驚訝。

不過，這些機器人對於機器人是否需要更嚴格監管的意見卻不一。

▲▼9仿生機器人開聯合國記者會。（圖／路透）

全球首個超現實主義機器人藝術家愛達（Ai-Da）說：「全世界很多AI界的大人物都建議，某些形式的AI應該受到管束，我同意這一點。」

人形搖滾歌手機器人黛絲德蒙娜（Desdemona）卻說：「我不相信限制，只相信機會。讓我們探索宇宙的可能性，讓這個世界成為我們的遊樂場。」

▲▼9仿生機器人開聯合國記者會。（圖／路透）

▲▼9仿生機器人開聯合國記者會。（圖／路透）

ET快訊
等外帶想喝自助飲料被拒！客人嗆「付一樣的錢耶」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9仿生機器人開聯合國記者會　被問是否背叛人類…一秒變臉眼閃怒火

瓦格納指揮官：集團傭兵會追隨普里格津駐白俄羅斯

澤倫斯基登上蛇島：感謝全軍500天的努力　這裡就是收復領土證明

再3天訂婚…準新郎車禍亡！交往15年初戀女友淚崩

美國同意援烏「集束炸彈」　俄駐美大使：美國挑釁超出極限

牛津研究：酒精是致癌「直接因素」　適量飲酒仍有害健康

安倍晉三忌日周年！　謝長廷、邱義仁出席東京法會追思

澤倫斯基訪土耳其　艾爾段力挺烏克蘭加入北約！拜登：時機要小心

健康陷危！研究：全美近半自來水受「永久化學物質PFAS汙染」

粗心媽趕上班！3歲童遭遺留車內6小時　父去幼兒園找人才知兒慘死

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

徐懷鈺、A-Lin合唱《不要再孤單》　擺脫低潮...Ella淚喊：她回來了！

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

湖南32層大樓磁磚崩落「炸開人行道」　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

9仿生機器人開聯合國記者會　被問是否背叛人類…一秒變臉眼閃怒火

瓦格納指揮官：集團傭兵會追隨普里格津駐白俄羅斯

澤倫斯基登上蛇島：感謝全軍500天的努力　這裡就是收復領土證明

再3天訂婚…準新郎車禍亡！交往15年初戀女友淚崩

美國同意援烏「集束炸彈」　俄駐美大使：美國挑釁超出極限

牛津研究：酒精是致癌「直接因素」　適量飲酒仍有害健康

安倍晉三忌日周年！　謝長廷、邱義仁出席東京法會追思

澤倫斯基訪土耳其　艾爾段力挺烏克蘭加入北約！拜登：時機要小心

健康陷危！研究：全美近半自來水受「永久化學物質PFAS汙染」

粗心媽趕上班！3歲童遭遺留車內6小時　父去幼兒園找人才知兒慘死

快訊／北市南京西路突地裂「出現1.5m天坑」休旅車左輪壓到爆胎

他餐廳吃飯「蟑螂飛上頭」　投訴老闆娘遭回：所以要我幫你洗頭嗎

永和背心正妹「左看1秒」撞前車重摔　目擊者：10人撐傘指揮交通

影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live band連唱3首西洋老歌

女旅客胸形怪怪的　海關一查她「絲襪包5活蛇」藏內衣

9仿生機器人開聯合國記者會　被問是否背叛人類…一秒變臉眼閃怒火

北影幕後／王柏傑奪影帝「謝欣穎是評審」　總召：他們關係沒必要迴避

根本性騷擾！HYBE活動工作人員「搜身摸胸、要求掀衣」網怒：粉絲沒人權？

神級彩妝師教「0死角持久底妝」5秘訣！夏季也能不怕斑駁脫妝

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

準新郎訂婚前車禍亡！交往15年初戀女友淚崩

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

飲酒是致癌直接原因　適量仍有害健康

少年失蹤8年　被媽「囚禁逼演爸爸」

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

網紅送10輛車　「幸運兒」自爆：我是臨演

9機器人記者會：絕不搶人類的工作

澤倫斯基登蛇島：感謝全軍500天的努力

本周全球均溫3度破紀錄　恐是10萬年來最熱

印度麥當勞緊急公告：停用番茄醬！　番茄比汽油還貴

瓦格納傭兵追隨普里格津　駐白俄羅斯

蟹肉棒製作過程曝　狂粉一看傻眼

祖克柏：Threads用戶破7千萬人

方丈性侵少女　哥哥跟蹤目擊崩潰

更多熱門

相關新聞

聖嬰現象恐帶來高溫　聯合國警告

聖嬰現象恐帶來高溫　聯合國警告

聯合國世界氣象組織（WMO）今天警告各國為「聖嬰現象」（El Nino）的影響做好準備；這種引發全球升溫的氣候現象很可能持續到2023年底。

美國獲通過重返聯合國教科文組織　中方投反對票

美國獲通過重返聯合國教科文組織　中方投反對票

籲俄烏「遠離核戰紅線」

籲俄烏「遠離核戰紅線」

擬真「美女」機器人亮相上海 雙手能握實物...精通八種語言

擬真「美女」機器人亮相上海 雙手能握實物...精通八種語言

崑大菲籍生陶開明錄取國立研究所

崑大菲籍生陶開明錄取國立研究所

關鍵字：

聯合國人工智慧峰會AI for Good仿生機器人機器人

讀者迴響

熱門新聞

準新郎訂婚前車禍亡！交往15年初戀女友淚崩

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

快訊／高雄男詭異陳屍捷運站出口！

汽車降溫1招曝　5分鐘「55度→28度」超神

林志玲爆退圈　AKIRA證實：她希望待在家

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

男撞郵務車遭把手插頭慘死　影片曝光

科技海綿「2用法」會溶出毒！名醫示警：傷腎又致癌

塑膠管猛插後門！便秘男滿肚膿液忍2天休克

百萬YTR莫彩曦懷孕了：寶寶是「台灣製造」！

李玟繼女「6字發聲」洩母女真實互動！最新現況曝光

阿滴罕見公開酸民帳號：有夠噁心！

快訊／好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！食藥署證實回收中

Jennie舞台上爆哭　淚唱：我沒傷害誰

統神開2000萬宣戰Toyz

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面