美國獲通過重返聯合國教科文組織　中方投反對票

▲美國將重返聯合國教科文組織（UNESCO）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）在2017年，以該組織對以色列存有偏見為理由，宣布退出聯合國教科文組織。該決定並於2018年生效。儘管中國和俄羅斯等國家反對，美國仍在30日重新加入聯合國教科文組織（UNESCO）。

聯合國大會30日舉行特別會議，以壓倒性多數的投票結果，支持美國回歸。共有132個成員國投了讚成票，10國反對，15國棄權。投反對票的國家包括中國、伊朗、敘利亞和俄羅斯等。

據《央視》報導，當地時間30日，聯合國教科文組織會員大會特別會議通過了會議決議，允許美國在2023年7月31日恢復教科文組織會員國身分，並可以在今年年底的第42屆大會上進行投票和擁有入選執行局的權利。

報導稱，中國對最終決議投了反對票。中國常駐聯合國教科文組織大使銜代表楊進強調，美國未按時繳納會費並非不可控的原因，而是執行了其國內的法律規定。會員國加入教科文組織的目的是加強合作，為和平做出貢獻，加入教科文組織的目的不是為了對抗，不是為抵制和對抗一個國家的影響力。

報導強調，中方認為國家不分大小、強弱，在教科文組織享有同等的權利，同時必須履行相應的義務。正如中方在前不久發表的聲明中所呼籲的，希望各方踐行教科文組織宗旨、使命，尊重並維護教科文組織組織法，切實履行應有的義務，按期、足額繳納會費，同時應堅持真正的多邊主義，尊重各國主權和社會制度，尊重和維護社會多樣性，不搞意識形態對立，致力於促進會員國之間相互理解與合作，共同協商本組織戰略與計劃，攜手應對全球挑戰，構建人類命運共同體。