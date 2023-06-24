籲俄烏冷靜！「遠離核戰紅線」　陸駐聯國副代表耿爽對烏問題強調4要

▲中國常駐聯合國副代表耿爽。（圖／翻攝 中國常駐聯合國代表團）

記者任以芳／綜合報導

聯合國安理會23日舉行烏克蘭問題公開會。根據大陸《中國新聞網》報導指，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上強調四點，即要全力防止局勢失控、要全力減緩民眾苦難、要全力管控外溢影響、要全力推動對話談判。尤其第一點，他特別提醒，俄烏雙方要保持冷靜，嚴守核安全底線，遠離核戰爭紅線，全力避免造成無法挽回的局面。

報導指出，聯合國負責政治和維和事務的副秘書長迪卡洛進行通報時表示，俄烏衝突爆發16個月以來，形勢變得更加不可預測，和平的前景仍然黯淡。5月俄羅斯在烏克蘭境內進行的導彈和無人機襲擊幾乎增加兩倍。不斷加劇的暴力對平民的影響是聯合國最大的關切。衝突導致人道主義災難，加速全球糧食和能源危機。聯合國對核威脅等問題也表示嚴重關切。

耿爽發言強調，首先要全力防止局勢失控。他說，一段時間以來，烏克蘭戰事持續升級，擴大化趨勢益發明顯，不確定性顯著增強。卡霍夫卡大壩被毀事件再次提醒我們，如果任由戰火延宕下去，只會帶來更多重大風險，任何可怕的場景都可能發生。中方希望衝突雙方保持冷靜克制，國際社會避免加劇緊張，特別是要嚴守核安全底線，遠離核戰爭紅線，全力避免造成無法挽回的局面。

▲中方多次提醒俄烏雙方保持冷靜。（圖／路透）

第二，耿爽說，要全力減緩民眾苦難。中方再次呼籲有關各方嚴格遵守國際人道法，嚴格履行保護平民義務，保障婦女兒童等弱勢群體安全，尊重戰俘基本權利。中方鼓勵國際社會和人道機構在恪守人道救援原則基礎上，加大對受危機影響民眾的人道救援力度。

第三，耿爽說，要全力管控外溢影響。中方對烏克蘭危機給世界經濟復甦，特別是發展中國家在後疫情時代實現可持續發展目標造成的衝擊表示嚴重擔憂。中方呼籲各方共同努力降低危機的負面影響、維護全球產業鏈供應鏈的穩定，敦促有關國家立即取消所謂的單邊制裁和長臂管轄。黑海糧食外運協議應得到均衡全面有效執行，聯合國同俄羅斯簽署的備忘錄應得到認真落實。

第四，耿爽指出，要全力推動對話談判。近期，南非等非洲六國領導人組成的和平代表團訪問烏克蘭和俄羅斯，中方對此表示歡迎。中方希望世界上愛好和平、堅持正義的國家都能發出勸和促談的理性聲音。無論面臨多大困難，烏克蘭問題政治解決的大門都不能關上，止戰促談的努力都不能鬆懈，外交談判的進程都不能停滯。要推動各方加強接觸、凝聚共識，形成最大公約數，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。

耿爽表示，中方將繼續同國際社會一道，為推動烏克蘭問題政治解決發揮積極和建設性作用。