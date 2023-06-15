首位新南向生獲「iPAS機器人」證照　崑大菲籍生陶開明錄取國立研究所

▲崑山科技大學智慧機器人工程系菲律賓籍應屆畢業生陶開明，不僅是全國首位考取iPAS機器人初階、中階工程師證照的新南向學生，更考取多所國立大學研究所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學智慧機器人工程系菲律賓籍應屆畢業生陶開明，不僅是全國首位考取iPAS機器人初階、中階工程師證照的新南向學生，更於今年考取多所國立大學研究所，她預計前往成功大學攻讀電腦與通信工程研究所，為學海生涯開啟精采新扉頁。

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陶開明(Kim Amor I.Tadeo)來自於菲律賓的平凡家庭，家中經濟並不富裕，父母曾遠赴杜拜工作，讓她在外祖母陪伴下長大，不過她在高中時期即展現數學、環境工程、語言和科學方面的興趣與天份。為了接觸更多專業，她離開家鄉至台灣就讀崑大機器人系新南向國際產學合作專班，持續學習資訊與通訊科技的技術，不但獲頒成績優異獎，在系上教師指導下，於今年考取iPAS機器人初階與中階工程師證照，中階考試更拿下滿分的好成績，展現專業且出色的實力。

陶開明也熱衷學習中文，高中參與社團的經驗讓她在崑大展現傑出的領導能力，除了擔任班長，也與師生相處融洽，在產學合作專班課程安排下，課餘時間前往多所企業實習與工讀，但她仍以學習為重，捨棄加班把課業放在第一位，透過崑大豐沛獎學金加持，也讓她能夠平衡生活開銷專心就學，最後更考取成大電腦與通信工程研究所與環境工程學系研究所、中山大學海洋環境及工程學系研究所、資訊安全碩士班，以及台科大電資學院外國學生專班，共獲3間學校5個研究所錄取，令全校師生備感驕傲。

機器人系王建仁主任提到，陶開明勇於嘗試、熱愛汲取新知，大學四年成績優異，獨自到異國求學，不僅積極融入台灣文化，平時也熱心幫助同學，除了是新南向專班中文最好的學生，認真的態度也深獲系上教師讚賞，如今迎接陶開明畢業，不捨中帶著喜悅，也希望她未來能夠結合所學，持續精進技術，成為卓越的資訊專業人才。

從2019年至崑山科大到今年畢業，陶開明表示：「我喜歡在課程中學習，大學四年生活有趣且收穫良多，感謝國際處師長總是抱以友善與耐心的態度鼓勵我們，也感謝機器人系的師長時常協助我解決課堂上的疑惑，我總是提醒自己不要因為世界太大而讓自己的夢想太小，透過學習去探索、獲得啟發並時常做好事。」未來她也將帶著崑大累積的寶貴經驗攻讀研究所，持續展現蓬勃的學術能量。