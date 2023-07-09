高雄民宅被噴X！美魔女房東直接提告　原來是房客欠款

▲鳳山杭州西街一棟民宅大門被潑漆，蔣姓男子涉嫌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區杭州西街有一棟民宅一樓的大門玻璃被人潑漆，上面噴上了「幹」、「欠＄」等字義，女房東看到之後趕緊報警，這才發現禍端跟自己的房客有關。

這起案件發生在3日晚間7點多時，警方接獲報案表示，杭州西街有房屋遭毀損，40歲的女屋主向警方表示，懷疑是因為46歲的劉姓房客劉姓男子積欠他人錢財未還，導致大門玻璃上被遭噴漆不雅字眼。唐女當場向警方提出毀損告訴，而這起噴漆案也引起周邊居民注意，將大門被噴漆的狀況拍了下來，放到網路上求問發生什麼事。

▲鳳山杭州西街一間民宅的大門玻璃被噴漆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山杭州西街一棟民宅大門被潑漆，蔣姓男子涉嫌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方受理偵辦，立即調閱週邊監視器及訪查附近住戶，發現案發當天晚上，60歲的蔣姓嫌犯駕駛小貨車前來案發地拆除廣告帆布，在要離開時持噴漆毀損屋門玻璃。警方在案發3個小時後、晚間10時許通知蔣男到案說明，他也對坦承一切都是他做的，因爲劉姓男子積欠其新台幣約1萬8千元工程款不還，才會噴漆洩憤，警詢後將蔣男依毀損罪移送偵辦。

