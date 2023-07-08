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地球熱爆了！本周全球均溫3度刷新紀錄　科學家：恐是10萬年來最熱

▲▼氣候炎熱。（圖／CFP）

▲本周的全球均溫屢破紀錄，科學家認為地球可能出現了近10萬年來的最高溫度，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國國家預測中心與緬因大學數據顯示，全球平均每日氣溫在6日攀升至攝氏17.23度，連續4天寫下最高溫紀錄。伍德韋爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Center）警告，這些令人擔憂的新紀錄可能是近10萬年來最熱的一次。

據CNN報導，本周的全球均溫一再刷新紀錄，從7月3日的攝氏17.01度攀升至4日的攝氏17.18度，再到6日的攝氏17.23度，短短7天就3度刷新高溫紀錄，顯示全球溫度已飆升至前所未有的水平。此前，美國國家環境預報中心（NCEP）測得的最高全球均溫紀錄是2016年8月的攝氏16.92度。

▲▼氣候炎熱。（圖／CFP）

儘管本周的紀錄尚未被正式公佈，但歐盟的哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）數據中的幾項紀錄也和美國的結果十分接近。相關機構證實，今年7月3日和4日的全球均溫是1940年以來最高的一次。

伍德韋爾氣候研究中心資深科學家弗朗西斯（Jennifer Francis）表示，雖然目前數據庫內都是20世紀中葉以後的紀錄，但由於科學家可以從樹木年輪、冰芯和珊瑚礁等狀態推測出數千年的氣候數據，而本周的氣溫「可能是地球近10萬年來出現的最高溫度」。

7月通常是全球最炎熱的月份，但在聖嬰現象（El Nino）與人為導致的氣候危機的共同作用下，今年的全球氣溫更是穩步上升。美國柏克萊地球首席科學家羅德（Robert Rohde）告訴CNN，今年夏天很有可能會持續出現更多的破紀錄情況。

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