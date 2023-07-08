侯友宜回嘉義拉票！　民進黨縣議員自製加油棒倒戈支持

▲侯友宜前往嘉義天公壇參拜 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日前往嘉義，一整天排了11個行程，希望能走遍嘉義地區。一早侯友宜先到朴子天公壇參拜，接著也前往朴子配天宮參拜。朴子市長吳品叡提到，這是400年來第一位嘉義囡仔選總統，大家要支持自己人。另，前民進黨縣議員黃文峯及其女兒現任縣議員黃嫈珺也到場支持，甚至做加油棒發給現場民眾，倒戈樣態明顯。

▲民進黨前縣議員黃文峯及其女兒黃嫈珺做加油棒支持侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



侯友宜今天返鄉行程滿檔，8時許先從朴子市天公壇參拜，再轉往配天宮參拜，10時後到嘉義市出席「嘉義人挺家己人」挺侯大會，11時參加金石乒乓球館上樑儀式。下午13時左右前往綏靖侯嘉邑城隍廟參拜，接著前往九華山地藏庵參拜、嘉義縣民雄鄉的大士爺廟、慶誠宮參拜，15時到旺萊山農民合作社座談，接著回到朴子市，參拜太保玉皇宮、太保保安宮，18時出席樸仔腳藝文表演秀，一整天下來共跑了11行程。

一早侯友宜到朴子市天公壇參拜，除了哥哥侯明鋒到場支持外，現場也看到滿滿支持者力挺，侯友宜說，故鄉充滿濃濃人情味，這邊是他飲水思源、最依賴的地方，希望團結從故鄉開始，嘉義人一定挺嘉義人，這次的總統大選嘉義人一定會贏得勝利，期待嘉義出一個認真打拼的總統。

對於黃文峯及黃嫈珺不僅到場支持，甚至掏腰包做加油棒，侯友宜說，黃文峯是他國小同學，他們一起成長長大，最重要他們有40年的情感，兩人不分黨派、族群希望一起挺故鄉，黃文峯也挺認真做事的人，兩人為國家更好，不是為個人、黨派，希望一起面對這次和平與戰爭的選擇，讓國家可以渡過最辛苦的過程。