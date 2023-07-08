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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力憂囤房稅2.0壓力轉嫁租屋族　籲稅率提高到10％搭配「出租輕稅」

▲台北市房地產，房產配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院日前正式拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院日前正式拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，針對持有多戶房屋且非自住住家稅率調升至 2％ - 4.8％，有部分房客憂心，房東可能將稅金轉嫁給租客。時代力量8日表示，問題出在稅率過低，未能拉大「未申報出租/空閒置房屋」與「申報租出房屋」的稅率落差，難以促使囤房大戶釋出空屋、誠實申報出租。

時代力量發言人余佳蒨舉例，一間位於新北市價值1200萬的非自住房屋，月租2.5萬，年租30萬，房屋稅6000元，若這間房屋的稅率從1.5%漲至2.0%，一年只需多繳2000元的稅，漲至4.8%，一年要多繳1萬3200元的稅，當然很容易轉嫁給房客。

余佳蒨表示，如果稅率拉到10%以上，一年要多繳3萬4000元的稅金，房屋要調漲近3000元才能完全轉嫁，難度較高，此時房東才會考慮申報出租，免去難以轉嫁的高額稅金。

余佳蒨指出，時力版囤房稅主張稅率應提高為 2.4% - 10%，才能真實累進差別稅率的精神，再加上「出租輕稅」的配套，才能鼓勵空屋釋出與主動申報出租，滿足國人租屋與申請租金補貼的需求。行政院推出的版本，可說是「時力版0.5」，僅微幅提高多屋者的租稅負擔，無法迫使多屋者將房屋釋出到市場。

余佳蒨強調，為了「迫使空閒置的房屋進入市場」，多屋者的累進稅率一定要大幅提高，拉大「未申報出租/空閒置房屋」與「申報租出房屋」的稅率落差，敷衍了事做半套的方案，承受政府無能政策惡果的仍然是房客。

對此疑慮，財政部說明，「囤房稅2.0」希望透過出租適用較輕房屋稅稅率的設計，增加住家用房屋租賃市場的供給量，以平穩租金，且出租房屋稅負反而減輕，房東不會藉此調漲房租，可讓想租屋的人都租得到好屋，實現居住正義；房東不僅最低稅率少0.5個百分點，最高稅率更少2.4個百分點；同時，新版最高稅率，比現行最高稅率3.6%少1.2個百分點。

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