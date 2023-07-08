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日本前首相安倍逝世週年　民進黨：永遠感念對台日關係貢獻

▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

7月8日為日本前首相安倍晉三逝世週年，民主進步黨發言人、國際部主任謝佩芬表示，安倍前首相長年支持台灣，是台灣最親近的好友，也和賴清德主席有深厚交情，對台日友好貢獻良多，我們將永遠懷念他。

謝佩芬指出，安倍前首相一生為台日關係打下重要基礎，多次挺身而出支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等國際組織，率先提出「自由開放的印太戰略」，更一再提醒全世界，「台灣有事就是日本有事」。他始終與台灣站在同一陣線，讓台灣人無限感念。

謝佩芬表示，安倍前首相不只是在政治上力挺台灣，在台灣遇到困難與挑戰時，也處處透露出對台灣的真心關懷。2016年台南地震時，時任首相的安倍隔天就派員到現場，以了解台灣民眾的需求；2018年花蓮地震時，安倍除了提供協助外，更親自寫下「台灣加油」，並拍攝影片鼓勵台灣民眾。

而當台灣農民遭受中國打壓，無預警禁運農產品時，安倍晉三更透過品嚐鳳梨，在社群上推銷台灣農產品；在疫情期間，安倍更促成日本政府贈台400多萬劑疫苗，過去的景象都歷歷在目，至今仍令台灣人無法忘懷。

謝佩芬說，安倍前首相多次力挺台灣，讓台灣在艱困的外交處境中，感到格外溫馨。今年三月，在台北舉辦的安倍晉三紀念影像展，更可以看出台灣人對安倍前首相的不捨與思念。為了延續這股善的循環，未來我們必定會持續深化台日情誼、延續台日友好關係，為印太區域的和平穩定貢獻一己之力。

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