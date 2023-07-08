蟹肉棒製作過程曝光！　狂粉一看傻眼「根本沒有螃蟹」

記者吳美依／綜合報導

蟹肉棒是廣受喜愛的火鍋料之一，也經常在菜餚中被當成新鮮海鮮的替代品。不過，一段蟹肉棒的製作影片流出後，許多網友才知道成份中根本沒有螃蟹，讓不少人感到幻滅，甚至直呼「再也不吃了」。

根據影片，「蟹肉棒是使用純正細嫩的肉質和天然色素，符合衛生地製成。」只見工作人員拆開冷凍魚肉，絞碎後逐步拌入鹽巴、蛋白、冰塊、糖及植物油，混合成為濕潤魚漿，加進標誌性的橘紅色染料，再使用塑型機器切絲、捲起、切割，最後進行真空包裝並冷凍。

▲蟹肉棒形狀類似蟹腳中的蟹肉，但製作原料不包含螃蟹。（圖／翻攝自YouTube／푸드킹덤 Food Kingdom）



這段影片由YouTube頻道「푸드킹덤 Food Kingdom」分享，據悉拍攝地點是位於泰國的全球最大蟹肉棒加工廠，該廠每年生產約4萬噸蟹肉棒，供應至全球37國。

影片被分享到網路論壇Reddit後引發熱議，許多人注意到原料中並沒有螃蟹，紛紛留言，「看著加工食品的製作過程真的讓人掃興」、「所以基本上這就是魚肉熱狗」、「我能夠認出來的唯一原料就是冰塊」、「我一度以為他們在做磁磚」、「講真的，我只看到乳液跟黏土」。

不過，留言下方也釣出專業人士講解。網友「Legitimate-Page3028」說，他曾經因為工作緣故，進入蟹肉棒加工廠數次，一開始看見的白色方塊是白身魚肉，且通常使用狹鱈，橘紅色染料則是胭脂紅，而加工廠的氣味一直都不好聞。