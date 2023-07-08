陸企高官牽小三逛街「最終結局」出爐　男女都很慘

▲大陸國企中石油旗下高管帶小三逛大街被街拍客拍下。（圖／翻攝頂端新聞）



記者葉國吏／綜合報導

大陸中石油旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執董兼總經理胡繼勇近日被拍到和小三牽手逛街，兩人因此先後遭公司免職調查。如今又傳出胡繼勇被「雙開」，除了開除公職外，黨籍也被開除。女方也被開除。

事件起因是，一名街拍攝影師拍到一中年男子與年輕女子牽手逛街，舉止親密，後將影片發至網上，引發網友關注。

有網友稱，該中年男子是寰球工程項目管理（北京）有限公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，但其所牽手的女子並非胡繼勇的妻子。還有網友稱，影片中的女子是寰球工程項目管理（北京）有限公司員工。

▲攝影師意外抓姦大陸國企中石油旗下高管，疑似帶小三逛大街。（圖／翻自推特）

事情曝光後，根據新華社報導，中國石油北京項目管理公司7日通報，指胡繼勇及董姓女員工的影片在網路引發重大輿情，公司黨委當日即研究決定免去胡繼勇的黨政職務，接受核查。公司紀委立即成立核查組。

調查後發現胡繼勇違反廉潔紀律，改變公務行程借機旅遊，鑑於2人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，決定開除胡繼勇黨籍、公職，董性女員工則解除勞動合同。