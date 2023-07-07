統領這夏超好玩！　消費滿額抽機票首發推出東京迪士尼五日遊

▲迎接暑假百貨旺季，桃園統領廣場推出精彩活動衝高買氣。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導



迎接暑假百貨旺季到來，各百貨競相推出精彩活動來衝高買氣，頗受年輕族群青睞的桃園統領廣場，即日起至7月31日「夏日BINGO室-來澄涼」開檔，會員消費滿額抽機票，暑期夏令營活動週六滿檔，夏季新櫃開幕優惠，而全館首次與韓國知名「萌系天團KAKAO FRIENDS」合作，療癒萌翻天的賣場陪你一起吃喝玩樂FUN暑假。

桃園統領廣場7日表示，「首發推出日本東京迪士尼五日套裝行程」，於暑假熱鬧季節抽國外旅遊大獎，滿額還贈迪士尼動畫展門票、琣伯利餅乾、巷口炸雞兌換券、葡萄王康普茶，金/黑卡會員再加贈宜蘭傳藝中心套票，還有聯名卡滿額禮以及各家銀行滿額禮優惠，來逛街就讓你滿載而歸。

「FUN電夏令營、週週有驚喜」今夏特別舉辦了小小職人體驗營，適合全家大小一同參與，其中有小小消防員闖關活動、小小全家店長、快打旋風PK大賽，還有韓國療癒的KAKAO FRIENDS見面會，以及烘焙小日子-夏日萌猛蛋糕體驗活動，特別邀請了猛男筋肉爸爸來與粉絲們共同參與。

「夏季新櫃接力展開 優惠大放送」日韓服飾、生活雜貨品牌、熱門美食餐廳在今年夏季與大家相見歡，桃園百貨首店「敝姓鍋」個人平價小火鍋、桃園首店「再睡五分鐘」YouTube滴妹新式茶飲品牌、桃園首店「norns」卡通周邊正版授權生活雜貨、全台首店「Felicity」韓系時尚女裝、桃園百貨首店「Black vin」日韓時尚女裝，嶄新面貌登場讓顧客在暑假有美好的逛街體驗。