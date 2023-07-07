　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

統領這夏超好玩！　消費滿額抽機票首發推出東京迪士尼五日遊

▲迎接暑假百貨旺季，桃園統領廣場推出精彩活動衝高買氣。（圖／統領提供）

▲迎接暑假百貨旺季，桃園統領廣場推出精彩活動衝高買氣。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接暑假百貨旺季到來，各百貨競相推出精彩活動來衝高買氣，頗受年輕族群青睞的桃園統領廣場，即日起至7月31日「夏日BINGO室-來澄涼」開檔，會員消費滿額抽機票，暑期夏令營活動週六滿檔，夏季新櫃開幕優惠，而全館首次與韓國知名「萌系天團KAKAO FRIENDS」合作，療癒萌翻天的賣場陪你一起吃喝玩樂FUN暑假。

▲迎接暑假百貨旺季，桃園統領廣場推出精彩活動衝高買氣。（圖／統領提供）

桃園統領廣場7日表示，「首發推出日本東京迪士尼五日套裝行程」，於暑假熱鬧季節抽國外旅遊大獎，滿額還贈迪士尼動畫展門票、琣伯利餅乾、巷口炸雞兌換券、葡萄王康普茶，金/黑卡會員再加贈宜蘭傳藝中心套票，還有聯名卡滿額禮以及各家銀行滿額禮優惠，來逛街就讓你滿載而歸。

「FUN電夏令營、週週有驚喜」今夏特別舉辦了小小職人體驗營，適合全家大小一同參與，其中有小小消防員闖關活動、小小全家店長、快打旋風PK大賽，還有韓國療癒的KAKAO FRIENDS見面會，以及烘焙小日子-夏日萌猛蛋糕體驗活動，特別邀請了猛男筋肉爸爸來與粉絲們共同參與。

▲迎接暑假百貨旺季，桃園統領廣場推出精彩活動衝高買氣。（圖／統領提供）

「夏季新櫃接力展開 優惠大放送」日韓服飾、生活雜貨品牌、熱門美食餐廳在今年夏季與大家相見歡，桃園百貨首店「敝姓鍋」個人平價小火鍋、桃園首店「再睡五分鐘」YouTube滴妹新式茶飲品牌、桃園首店「norns」卡通周邊正版授權生活雜貨、全台首店「Felicity」韓系時尚女裝、桃園百貨首店「Black vin」日韓時尚女裝，嶄新面貌登場讓顧客在暑假有美好的逛街體驗。

ET快訊
金曲獎男歌手反控「假MeToo」提告！
范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「青年論壇」桃園登場　邀台灣未來領導人發表青年政策

揪感心！減少高溫衝擊　桃園加強遊民、獨居長輩關懷服務

統領這夏超好玩！　消費滿額抽機票首發推出東京迪士尼五日遊

2023全球最佳年輕大學排名　長庚科大蟬聯私立科大第一名

免費參加還抽獎！世客博暖身活動　桃園「海客三鐵」歡迎報名

台中疑出現首例本土登革熱　市府全力防堵擴散

62歲男攀南三段疑高山症發作　口吐白沫昏迷送醫不治

桃竹苗分署「產業新尖兵」助力　化工畢業生成重點產業新秀

嘉義市首辦兒童營養夏令營　六口訣建立正確飲食觀念

石門水庫羅浮橋段藻類增生　北水局：不影響用水安全

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

藝人陳志強發文自爆酒駕　警攔查原因曝：安全帽沒扣

藝人陳志強自爆酒駕　警員攔查原因曝光：安全帽沒扣

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

「青年論壇」桃園登場　邀台灣未來領導人發表青年政策

揪感心！減少高溫衝擊　桃園加強遊民、獨居長輩關懷服務

統領這夏超好玩！　消費滿額抽機票首發推出東京迪士尼五日遊

2023全球最佳年輕大學排名　長庚科大蟬聯私立科大第一名

免費參加還抽獎！世客博暖身活動　桃園「海客三鐵」歡迎報名

台中疑出現首例本土登革熱　市府全力防堵擴散

62歲男攀南三段疑高山症發作　口吐白沫昏迷送醫不治

桃竹苗分署「產業新尖兵」助力　化工畢業生成重點產業新秀

嘉義市首辦兒童營養夏令營　六口訣建立正確飲食觀念

石門水庫羅浮橋段藻類增生　北水局：不影響用水安全

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

夏季出油、頭皮屑有解！「好好洗頭、做好清潔」最重要

有雷／《絕世網紅》客串超大咖！　導演揭內幕：「耍賴」來的

台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

四接環評擇期再議　曹育民堅決反對基隆港港嘴處新建LNG碼頭

要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

李玟二姊認事發當時不在場！　親曝「是妹夫透過助手告知」

小兒補充膳食纖維可「預防過敏」！地瓜、蘋果在列　醫解釋原理

烏克蘭正式申請加入CPTPP　會員國7月齊聚紐西蘭討論

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

地方熱門新聞

交通違規記點新制施行

62歲男高山症發作　送醫不治

台中疑出現首例本土登革熱　

即／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

噪音管制法新規範7/1上路　特定情況違法直接罰3600

南迴9車站改造！投資7.88億改善景觀

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡古館廣發英雄帖

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

全球最佳年輕大學　長庚科大私立科大第一名

南警查獲大麻、菸油、菸彈

統領這夏超好玩　首發推東京迪士尼五日遊

為謝龍介站台遭綠營猛批郭信良有話要說

民批高雄登革熱「強制噴藥」　市府回應

更多熱門

相關新聞

青發家教中心暑期活動開跑　親子手作與說故事活動免費報名

青發家教中心暑期活動開跑　親子手作與說故事活動免費報名

放暑假了，台北市青少年發展暨家庭教育中心7至8月推出兩場親子學習活動，7月8日推出「我們之間愛的表達」親子彩鹽瓶課程，8月12日有《繪本趣講》故事劇場及《親子戲劇工作坊》，邀請大小朋友一起同樂，兩個場次皆需預約報名，額滿為止。

東區12年屯京拉麵熄燈　48坪迷你基地改建7樓住店

東區12年屯京拉麵熄燈　48坪迷你基地改建7樓住店

下載BAM APP走路200萬步抽機票！

下載BAM APP走路200萬步抽機票！

COZZI Blu和逸飯店桃園館　「京阪料理集」開跑

COZZI Blu和逸飯店桃園館　「京阪料理集」開跑

統領週年慶　好吃好買好好逛

統領週年慶　好吃好買好好逛

關鍵字：

統領暑期夏令營消費滿額抽機票

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

40%台人多汗症！醫點名「6習慣味更濃」：狐臭不只腋下臭

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

李玟流血衝出浴室…現場調查「最後隨身物品曝光」！

曾被陳建州拐進房　《黑澀會》妖嬌願為大牙出庭作證

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

小薫驚曝「被黑澀會美眉排擠」

Melody閃電離婚　微博一面倒支持

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

5億高中生命案　檢察總長出手了

不信冷氣26度會涼！他曝1吹法無敵「冷到嘎冷筍」

金曲獎男歌手反控「假MeToo」提告！

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

女嬰剛出生被棄路邊亡　生母涉案

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面