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【廣編】統領週年慶回饋超強　好吃好買好好逛

▲9／29統領廣場週年慶開跑，好康優惠享不完。

▲9／29統領廣場週年慶開跑，好康優惠享不完。

圖、文／統領百貨提供

才剛完成轉型變身的桃園統領廣場週年慶在9／29正式登場囉！今年統領廣場花了近4個月時間改裝了5個樓層，全新引進22個品牌，其中有14家為桃園獨家，還有3家為全台百貨首店獨家品牌，可望吸引追求潮流時尚的顧客以及年輕族群，再創消費爆發力與提袋率。

今年統領週年慶推出七大超強回饋很有感，首推活動單筆滿2000送200，9／29～10／24活動期間於全館百貨服飾消費即可參加，當然首四日還特別回饋單筆滿1萬加碼送200或累積滿2萬加碼送500，再加上持玉山聯名卡加碼刷卡滿額禮層層回饋真的是有夠意思，這次更大手筆限量推出10名百萬加碼禮，刷百萬以上回饋5萬元，預期百萬刷手應將現身首四日。

最大驚喜是才剛上市不久的iPhone14，在這波週年慶是最閃的購物小確幸~只要單筆消費滿3千就有機會把夢幻新機帶回家。還有會員購物驚喜每逢六日點數放大活動最高100倍的回饋活動、雙十連假戳戳樂趣味活動、會員限量來店禮，今年會員募集全面大升級後，金卡、黑卡會員數量成長200%，預期週年慶業績目標將成長60%，首四日特別營業時間9／29(四)-10／2(日)11:00 ~22:00。

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