總統立委選舉查察重點　檢察總長：AI結合深偽技術妨害選舉

▲檢察總長邢泰釗在高雄地檢署指示明年選舉查察重點 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／高雄報導

高雄地檢署於7月6日召開「111年地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」，最高檢察署檢察總長邢泰釗總長與會，並慰勉高雄地檢署檢察官偵辦九合一公職人員選舉查察辛勞，並指示明(113)年以選舉（網路）賭盤；境外勢力介選；AI結合深偽技術妨害選舉為查察重點。

邢檢察總長表示，即將到來的113年正副總統暨立法委員選舉，牽涉到國際地緣政治，各方勢力均可能試圖以不正當手段介入影響這次選舉，「選舉查察工作就是維護選舉公正性，讓臺灣人民不受外在不正當手段的影響，依其自由意志，行使投票權。」

因此，他說，查察重點以選舉（網路）賭盤；境外勢力以不正當手段介入我國選舉；利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正性。其中為有效防制選舉（網路）賭盤及境外敵對勢力藉由財物、不正利益介入選舉，將祭出高額檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉，以最快最有效之方式打擊妨害選舉公平性之行為。

最高檢察署已向法務部建議修訂「鼓勵檢舉妨害選舉案件要點」，增訂：「檢舉選舉（網路）賭盤最高新臺幣500萬元獎金；檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高給予新臺幣2千萬元獎金。」鼓勵民眾踴躍檢舉。

面對有心人士可能利用人工智慧結合深偽技術散布不實影音、影像來影響選舉，最高檢察署已製作「AI生成或深度偽造(DEEP FAKE)影音、圖片、文字妨害選舉公正案件偵查要領彙編」，作為檢察官處理參考依據。