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郭台銘動作多恐獨立參選？　黃健庭：與他初衷背道而馳

▲▼ 國民黨秘書長黃健庭 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨秘書長黃健庭 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統提名人侯友宜民調持續第三，現在除了藍營黨內傳出有「換侯」聲音外，也傳出鴻海創辦人郭台銘似乎有意獨立參選。對此，國民黨秘書長黃健庭表示，他相信郭台銘從政的初衷就是要下架民進黨，但如果他決定獨立參選，就是跟他的理念、初衷背道而馳，相信郭會慎重思考此事。

郭台銘近日動作頻頻，持續拜會藍營與相關地方人士，外界就揣測，郭近日可能將對獨立參選做出決定。黃健庭今出席前親民黨基隆市議員郭美秀重返國民黨記者會。對於此議題，黃健庭表示，的確這段時間有聽到郭要獨立參選的事情，但是他一直相信，郭台銘他的從政初衷就是要下架民進黨，假如他今天決定獨立參選，這樣跟他的理念、他的初衷，正好背道而馳，所以他相信郭台銘會很慎重思考這件事情，依然期待他回到泛藍政營，大家團結努力達成下降民進黨，讓人民過好日子的目標。

另，對於侯友宜民調持續第三，黨內傳出「換侯、拔朱」聲音，黃健庭強調，經過黨內公平公正的程序，加上經過中常會的同意，黨中央正式提名總統候選人，換人這件事是絕無可能，這個議題不必再炒作，近來有一些黨籍同志有類似要換人的不當的言論，這些都是破壞團結、長他人志氣，滅自己威風，甚至都可能成為歷史罪人、全黨公敵，這樣不黨的言論已經讓很多的黨員及支持者反映到黨中央，包括考紀會在內，考紀會目前也在搜集相關事證，會再做嚴肅處理。
 

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