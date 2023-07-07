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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「攻擊是最好的防守」！　侯友宜全代會前「空陸戰」策略曝

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜上個月底公布前國安會秘書長金溥聰加入競選團路隊，擔任執行長，讓原本對侯友宜逐漸失望的藍營支持者又燃起一絲希望，畢竟有「金小刀」之稱的金溥聰，過往操盤重大選舉的戰果斐然，選辦也在這一周有明顯加強攻防策略。據知情人士透露，侯團隊接下來會結合地方立委佈局陸戰，讓每位候選人都成為侯的分身，積極拉攏地方各要角；空戰的部分，則由金溥聰親自操刀，包括日前侯拋出的5大主張，後續也將轉守為攻，加強攻防策略，目標就是希望能在7月23日國民黨全代會之前，努力贏回藍營支持者信心。

侯友宜在5月17日被國民黨徵召成為2024總統參選人，被徵召的當週，侯友宜就直接南下到高雄與前立法院長王金平會面，同時也拜訪了多位高雄地方大老，第二天則前往屏東，與屏東縣議長周典論、立委蘇清泉見面；在隔週週末則到台中與市長盧秀燕合體，接著也前往台南、彰化、新竹、苗栗、桃園等地，用一個月內把台灣跑遍。

不過這1個月多來，多家民調顯示，侯在三腳督情況下都落居老三，傳出黨內有一股聲音，要在7月23日全代會前「換侯」。黨主席朱立倫不但嚴正駁斥「換侯」，強調絕無可能也不必炒作；前立法院長王金平也在5日舉辦歷任立委挺侯後援會，希望能凝聚藍營內部力量。

出席5日「厚友誼」立委後援會的賴士葆表示，王金平號召歷屆立委一起站出來其實非常重要，這些立委都是有一定民意基礎的角色，他們都是不可忽視的力量。全部人挺身而出，等於是給侯友宜打氣，在民調低的時候、逆風的時候要更團結。

與會人士表示，王金平在5日致詞時也說了很明白的話，他要侯「頭要軟，嘴巴要甜，姿態要低」，這東西就是選舉的基本功。而那天聚集的立委其實也是侯友宜最好的分身，「最完美的陸戰隊伍已經成形」，未來這些立委將配合黨中央步驟，成為侯友宜最好的分身，在全台灣各地動員下去，形成一股不能夠忽視的力量。

至於空戰部分，黨中央見侯友宜民調始終不起色，在金溥聰加入侯團隊後，特別向台北市政府借將，包含台北市花卉公司副董事長黃子哲及市府市政顧問陳國君。昔日蔣萬安打選戰時，黃子哲擔任蔣團隊發言人兼議題小組發言人，當時在許多政治議題攻防上也幫團隊加許多分；陳國君則是擁有媒體及政府歷練，曾任媒體社長及總編輯，也出任過新北及桃園觀旅局長十餘年，過去隨朱立倫入閣擔任行政院副院長辦公室主任，是少數能橫跨選戰、媒體及施政的操盤手，料能為侯友宜選情注入強心針。

金溥聰一加入後，侯友宜在3日接受《少康戰情室》節目專訪時喊出九二共識、恢復4個月役期、撤掉NCC、核二核三延役、核四重啟等議題，直球對決蔡政府。外界認為，此次侯友宜的主張可以看到金溥聰已出手5大招，目標明確的鎖定深藍族群。

「攻擊是侯友宜現在最好的防禦」，藍營人士分析，從5日金溥聰首次為侯友宜的兵役主張闢謠抹黑召開記者會可以看到，金刀雖老，但威力不減當年。記者會上，不但播放專訪影片還原侯友宜實際談話，也公布逐字稿，及團隊內部談話參考資料，完整還原侯友宜的說法。很少團隊會直接將內部談參內容公諸於世，這就可以看到金溥聰揮刀斬謠言。

另，也有藍營立委提到，「既要找回深藍支持，就需要韓粉」，未來跟韓國瑜的合體互動，如何尋求韓的協助、下一步如何再深化跟韓的合作、鞏固深藍的回歸都是很重要的目標。

但有國民黨黨務人士坦言，金溥聰對侯的選情一定會有幫助，但要在未來1、2個月內讓侯選情回溫恐怕還有難度，原因是如今的政治大環境與金溥聰當年操盤馬英九總統大選已大不相同，且馬英九的人氣、政策論辯能力，更遠高於侯友宜。

面對723的「換侯」聲浪不斷，團隊內部其實也有些許焦慮，據了解，侯團隊在723之前會持續提出兩岸、能源、兵役、治安、打弊等重要主張，爭取選民認同與支持。此外，選辦風格也加強攻防策略，目標是努力取得領先地位。

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